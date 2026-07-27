La opinión de Marina García de La Velada VI “como sevillana”

Natalia Sette 27 JUL 2026 - 18:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se abre con sus seguidores para hablar con sinceridad sobre uno de los eventos del año

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Marina García ha compartido su opinión más sincera “como sevillana” sobre la Velada VI de Ibai Llanos. Acostumbrada a sincerarse con su comunidad, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido dar su veredicto tras asistir al mayor espectáculo de boxeo del año, el cual se ha celebrado en la capital andaluza.

Tras ser criticada por hablar abiertamente de sus problemas , la novia de Jesús Sánchez ha pasado página asistiendo al show organizado por uno de los mayores influencers de España, Ibai. En él, varios de los influencers más reconocidos del país se enfrentan dentro del ring rodeados de miles de espectadores.

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La influencer ha comenzado explicando el contratiempo que le impidió disfrutar del show en su totalidad dentro del recinto. “Ayer me quedé sin batería, y me tuve que ir antes de la velada”, ha confesado a sus seguidores a través de sus ‘stories’ de Instagram, lamentando no haber podido grabar todo lo vivido durante el evento.

Pese a tener que abandonar antes de tiempo el show, la creadora de contenido no ha dudado en mostrar el orgullo que siente por su tierra tras acoger una cita de semejante envergadura. “Es muy guay que Sevilla tenga eventazos como este, como sevillana lo agradezco”, ha manifestado entusiasmada sobre el papel de su ciudad como sede de La Velada.

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A la hora de analizar los combates sobre el ring, Marina ha querido centrarse especialmente en el papel de las participantes femeninas. “Respecto a los combates, sobre todo a las chicas, la entrada de Fabiana con la banda Virgen de los Reyes me puso los pelos de punta, aunque no ganara el simple hecho de que La Cartuja se volcara así con ella ya es un premio”, ha destacado con emoción.

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La andaluza también ha tenido palabras de admiración para el resto de luchadoras de la noche. “Clers transmitió el buen rollo que siempre transmite, Marta lo hizo tan tan bien, justa ganadora, y Roro legendaria con esa entrada, a los que somos fans de GOT nos llegó profundamente”, ha relatado sobre las puestas en escena de la jornada.

Para cerrar su opinión, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha extendido sus felicitaciones al resto de creadores y al combate estrella masculino. “Enhorabuena chicas, y a las demás también. Respecto a los chicos bueno, yo creo que lo de Plex es tremendo, este chico puede coronarse ya como el rey de todo esto si quiere”, ha asegurado tajante.

A pesar de haber tenido que marcharse con antelación, Marina ha terminado dando un veredicto cargado de admiración hacia la organización: “Increíble chicos, enhorabuena a todos por el jodidx espectáculo que disteis ayer”