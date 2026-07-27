Lidia González 27 JUL 2026 - 12:40h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela qué tipo de decoración va a tener su casa y el esfuerzo que está suponiendo la reforma

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Patri Pérez ha querido hablar claro sobre un tema con el que lleva lidiando los últimos meses y ha adelantado todos los detalles sobre el punto en el que se encuentra al respecto. Después de contarlo todo sobre la bóveda espiritual que tiene en su casa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el estado de la reforma de su casa nueva con Lester Duque. La influencer ha desvelado todas las preocupaciones que tiene frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Hace unos meses, la creadora de contenido y el padre de sus hijos abrían las puertas de su casa nueva, que cuenta con 10.000 m² de terreno y mucho trabajo por delante en cuanto a reforma. A partir de ese momento, la catalana ha explicado el gran esfuerzo que está suponiendo este proyecto en común y el sacrificio que ello ha conllevado: “Hemos invertido mucho tiempo y dinero en esta casa”.

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“Es un proceso duro y complicado”, asegura la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones frente a las cámaras. La influencer asegura que, a pesar de que todavía queda mucho trabajo por delante, el estado de su casa no tiene “nada que ver” con cómo estaba cuándo la mostró por primera vez: “Hemos cambiado completamente la distribución”. Patri Pérez desvela qué detalles quedan por pulir y qué estilo de decoración va a tener.

Patri Pérez toma una importante decisión sobre su casa con Lester Duque

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Ahora que cada vez queda menos para que puedan comenzar su nueva vida en su hogar completamente reformado, llega el momento de terminar de solucionar algunos asuntos pendientes. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ toma una importante decisión sobre su casa con Lester Duque. Aunque la creadora de contenido ya se había decantado por una opción, explica los motivos por los que podría cambiar de parecer completamente.

La exparticipante de ‘LIDLT’ explica cómo repartió sus bienes con Lester tras su divorcio

Patri Pérez no solo ha hablado de su casa en la actualidad, sino que también se ha sincerado sobre un tema por el que llevan preguntándole durante mucho tiempo. Por ello, la influencer explica cómo repartió sus vienes con Lester Duque tras el divorcio. La creadora de contenido desvela en qué tipo de régimen se casó con el canario y cuenta los detalles del proceso que vivieron en ese momento. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!