Lidia González 18 JUL 2026 - 09:30h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica en qué consiste la bóveda espiritual y cómo la tiene organizada

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Patri Pérez siempre ha hablado de lo conectada que está a las energías y la especial sensibilidad que ha tenido desde muy pequeña; por ello, ha querido compartir un secreto que no había contado hasta ahora. Después de tomar una importante decisión para no tener más hijos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre la bóveda espiritual que tiene en su casa. La influencer cuenta todos los detalles frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Atiendo a mis espíritus en casa”, comienza explicando la creadora de contenido. La catalana explica en qué consiste esta parte de su hogar y de qué manera la tiene organizada. Después de desvelar el dineral que está gastando en la reforma, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el motivo por el que tomó la decisión de hacerlo.

Patri Pérez explica el rito de limpieza que le ha hecho a su hijo para dejar de ver espíritus

Patri Pérez ha vivido un complicado episodio que le ha dejado muy preocupada por su hijo. Después de contar todos los detalles sobre lo que ha sucedido, la creadora de contenido explica el rito de limpieza que le ha hecho a su hijo para dejar de ver espíritus. Además, confiesa todos los detalles sobre la conversación que mantuvo con la persona a la que acudió para hacer este ritual. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!