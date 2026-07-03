Natalia Sette 03 JUL 2026 - 10:00h.

La pareja ha hecho público que serán padres de nuevo pero hasta llegar a aquí, su relación ha pasado por muchas idas y venidas

Patricia Steisy explica cómo se organiza con su hija en común con Pablo Pisa

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Steisy y Pablo Pisa acaban de anunciar que serán padres por segunda vez , dejando a sus seguidores completamente en shock. La pareja ha subido un emotivo video dónde muestran su reacción al ver ‘embarazada’ en el test. No obstante, hasta llegar a este momento, los enamorados han tenido una relación con muchas idas y venidas.

Los inicios de su historia de amor

Su historia de amor comenzó como muchas otras hoy en día: a través de las redes sociales. Tras varias semanas hablando, se vieron por primera vez en una discoteca y cayeron rendidos el uno por el otro. Steisy reconoció que jamás había estado con nadie que tuviera ese aspecto pero que era la persona más guapa con la que había mantenido una relación.

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A pesar de sus diferencias, su relación prosperó como la pólvora y ambos se enamoraron profundamente. A los dos años, dieron el gran paso de irse a vivir juntos y abrieron un canal en Mtmad para compartir con todos sus seguidores su día a día.

Su primera gran crisis

En 2022, llegó su primera gran crisis. Los altibajos propios de la convivencia, sumado a la participación de Steisy en ‘Pesadilla en el paraíso’, pusieron en riesgo su amor. La influencer tuvo un intenso tonteo con Dani Primo, que no le sentó nada bien a Pablo, que veía resignado desde plató como su chica ligaba con otro.

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Durante la grabación del programa, la granadina reconoció que muchas veces se aburría con Pablo. Este fue el momento en el que él no pudo más y estalló, dando por finalizada su relación. Al salir del reality, Steisy fue consciente de todo y le pidió perdón por las faltas de respeto. Pablo la perdonó y retomaron su relación.

La llegada de Athenea, su primera hija en común

La pareja anunció en octubre de 2023 que estaban esperando a su primera hija en común. Aseguraron que era una bebé “muy esperada” y compartieron todo el proceso de gestación a través de sus redes sociales. Athenea llegó en abril de 2024 y cambió la vida de Pablo y Steisy para siempre.

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Aunque ambos han reconocido que ha sido el mayor regalo de sus vidas, su llegada supuso todo un reto para la pareja. La propia creadora de contenido reconoció que les costó adaptarse a esa nueva etapa, pues tuvieron que aprender a buscar el equilibrio entre los momentos de disfrute y el descanso.

Su peor discusión pública y su ruptura

A finales de 2024 hubo un antes y después en su relación, una fuerte discusión que terminó por airear todos sus trapos sucios. Pablo estalló a través de las redes sociales acusando a la familia de su pareja de aprovecharse de la situación y vivir a su costa. Entre los reproches que lanzó, afirmó que él corría con la gran mayoría de los gastos de la casa, que le pagaba la comida a la madre de Steisy y que incluso había asumido facturas de luz de la hermana de ella.

Steisy respondió muy afectada, acusando a Pablo de "echarle en cara el dinero", de humillarla públicamente a ella y a su familia, y de utilizar los problemas económicos para hacerle daño en un momento muy vulnerable tras haber sido madre. Afirmó que ella también aportaba y que se sentía atacada injustamente.

Muchos de sus seguidores dieron su relación por terminada, pues no creían que una relación pudiera superar un cruce de acusaciones de tal calibre. Sin embargo, tras unos días de máxima tensión, reproches y comunicados en los que ambos reconocieron haber tocado fondo, decidieron sentarse a hablar en privado, alejados de las cámaras, y terminaron reconciliándose.

Pocos días después del cruce de acusaciones, ambos reaparecieron para pedir disculpas a su audiencia por el espectáculo. Reconocieron que habían tocado fondo debido a la presión, la falta de sueño por el bebé y los problemas de comunicación.

En junio de 2025, Patricia Steisy y Pablo Pisa anunciaron oficialmente su ruptura definitiva tras seis años juntos y una hija en común. La separación fue un proceso sumamente doloroso, pero ambos trataron de gestionarlo de la mejor forma posible por el bienestar de su pequeña.

La reconciliación y un nuevo comienzo

En noviembre de 2025, 5 meses más tarde de su ruptura y tras la dolorosa e inesperada muerte de la madre de Pablo, la pareja subió un emotivo video a sus respectivos perfiles dónde anunciaban su reconciliación. El fallecimiento de su madre fue un golpe tan duro que Steisy no dudó ni un segundo en estar a su lado en todo el difícil proceso.

Al pasar tiempo juntos de nuevo, se dieron cuenta que todavía quedaban sentimientos entre ellos y decidieron darse una segunda oportunidad. Desde entonces, la pareja ha seguido compartiendo su día a día en redes sociales y se les ve más feliz y enamorados que nunca.

Para culminar esta etapa de felicidad, los enamorados han anunciado que serán padres de nuevo. Con la emoción propia de esta gran noticia, los influencers entran en una nueva etapa de sus vidas cargados de ilusión y felicidad.