El reencuentro más esperado: la familia de Alba Paul cuenta las horas para su regreso

Equipo Outdoor 11 JUN 2026 - 20:30h.

La finalista de 'Supervivientes 2026' llega a la gran final sin haber visto a su hija Aria en casi 100 días.

La vida de Alba Paul antes de Dulceida: estudiante de Derecho y dependienta en una tienda

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Alba Paul vuelve a casa esta noche, cuando acabe la final de 'Supervivientes 2026'. En esa casa la espera una familia que ha aprendido a funcionar sin ella durante casi 100 días. La suya no es la historia de una concursante más: es la de la única finalista que llegó a los Cayos Cochinos dejando atrás a una hija de poco más de un año. Aria nació el 15 de octubre de 2024, y cuando Alba cogió el helicóptero rumbo a Honduras, la pequeña no había cumplido todavía año y medio.

En casa, Dulceida ha llevado en solitario la crianza de Aria durante todo este tiempo. Antes de que Alba partiera, las dos habían tomado decisiones muy reflexionadas sobre cómo criar a su hija, entre ellas mantenerla alejada de pantallas y redes sociales, y habían puesto juntas los últimos detalles de la cocina de su nuevo hogar, un espacio que Alba había escogido casi al completo con especial ilusión. Cuatro meses de concurso han puesto a prueba esa rutina, y Dulceida ha tenido que enfrentarse sola a algunos imprevistos de la maternidad.

Dulceida vio a su mujer derrumbarse cuando recibió un vídeo de Aria en el Día de la Madre, después de más de dos meses sin verla. "Se vino abajo y me encantaría poder abrazarla", confesó. Era el 4 de mayo; todavía quedaba más de un mes.

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Dulceida ya voló a Honduras a mediados de abril para un reencuentro fugaz con su mujer, pero esta noche llega el que de verdad lo cambia todo: la primera vez que Alba vea a Aria desde que empezó el concurso, con la pequeña camino ya de los dos años. Dulceida ha volcado su energía en Instagram apoyando a su mujer en la recta final del concurso: ha enumerado las razones por las que merece ganar, "porque es una mujer fuerte, porque es valiente, porque es luchadora, porque se lo merece", y ya de madrugada ha confesado sus propios nervios: "Me voy a dormir con unos nerviossss porque por fin mañana estoy con mi mujer".

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Después de casi 100 días separadas, la pequeña va a tener de nuevo a sus dos madres en casa. Alba confesó dentro del concurso que las dos quieren darle a Aria un hermano cuanto antes: "Le queremos dar ese compañero de viaje, tampoco quiero yo esperar mucho porque tengo 38 años ya", y Dulceida ya tiene preparada la renovación de votos para celebrar diez años de amor. La aventura en Honduras termina esta noche, y al otro lado hay una familia que nunca ha dejado de esperarla.