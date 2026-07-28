Natalia Sette 28 JUL 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla ante la cámara por primera vez tras someterse a una feminización de la voz

Keyla Suárez, de ‘LIDLT’ actualiza el estado de su calva tras ponerse en manos de profesionales

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Keyla Suárez continúa compartiendo con total naturalidad cada uno de los pasos que está dando en su transición. Tras pasar por el quirófano en Marbella para someterse a una glotoplastia, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha reaparecido en sus redes sociales para mostrar por fin el resultado más esperado. La canaria habla ante la cámara y enseña su nueva voz.

La influencer anunció hace algunas semanas que se sometería a una intervención diseñada para feminizar su voz y solucionar un profundo complejo que arrastraba desde la adolescencia. Después de permanecer dos semanas en estricto silencio para garantizar una correcta recuperación de sus cuerdas vocales, la influencer ha publicado un vídeo sumamente emotivo.

"Hermanas, ¡esta es mi nueva voz! Sigo sin creerme esto", ha anunciado con una enorme sonrisa. La joven no ha podido ocultar su estupefacción al escuchar el nuevo tono que sale de su garganta.

La canaria ha querido ser totalmente transparente con su comunidad sobre el estado actual de sus cuerdas vocales tras el periodo de convalecencia. “Es mi tercer día pudiendo hablar, aún estoy muy ronca y me cuesta mucho sacar esta vocesita pero… va a quedar tan bonita”, ha comentado. La propia creadora de contenido ha confesado lo surrealista que le resulta esta nueva realidad: “Me despierto y sigo hablando para ver si esto es real”.

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Afrontar esta intervención ha supuesto un auténtico reto físico y psicológico para la influencer. “Estoy tan nerviosa… Todavía me estoy acostumbrando. Esto es una de las cosas más fuertes que me han pasado”, ha expresado sobre el impacto emocional que está experimentando.

Además, el proceso de aislamiento no ha sido sencillo para ella: “Han sido, sin duda, los 15 días más duros y transformadores de mi vida. Esta experiencia de estar completamente en silencio después de haberme hecho una cirugía ha sido raro”.

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A pesar de las molestias lógicas del postoperatorio, el momento en el que escuchó su voz por primera vez quedó grabado para siempre en su memoria. “Esta voz que escuchan no es el resultado definitivo pero nada más escucharme yo no pude dejar de llorar”, ha desvelado entre lágrimas al recordar ese instante. “Es mucho más bonita de lo que imaginaba”, ha asegurado entusiasmada.

Rompiéndose por completo en llanto ante la cámara, la joven ha querido enviar un mensaje de superación a todos sus seguidores. “Los sueños se cumplen, todos los días nada más despertarme lo que hago es hablar. Esto es lo que siempre he querido”, ha manifestado conmovida.

Aunque el cambio ya es más que notable, el proceso médico de Keyla Suárez aún no ha finalizado por completo. A la creadora de contenido le quedan por delante varias semanas de rehabilitación y múltiples sesiones de logopeda para ir modulando y afinando la voz.