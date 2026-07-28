Lidia González 28 JUL 2026 - 15:55h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica la decisión que ha tomado sobre un posible nuevo divorcio con Lester Duque

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Patri Pérez ha resuelto todas las dudas de sus seguidores tras los cambios radicales que ha tenido su vida en el último año. Después de tomar una decisión para no tener más hijos y acudir al hospital, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta dónde viviría tras un segundo divorcio con Lester Duque. La influencer sabe que todo puede pasar y no ha querido dejar ningún cabo suelto en una posible situación como esta. ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta a esta gran incógnita, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

A pesar de que la pareja se encuentra en uno de los momentos más bonitos de su relación y que han decidido casarse de nuevo, la creadora de contenido es consciente de que puede volver a producirse una situación como la que ha vivido recientemente. Por ello, ahora que han comprado una casa para comenzar su nueva vida juntos con sus hijos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica la decisión que han tomado sobre sus bienes actuales: “Está todo hablado”.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ explica cómo repartió sus bienes con Lester tras su divorcio

Patri Pérez no solo ha contado cómo actuaría en caso de separarse de nuevo del padre de sus hijos, sino que ha desvelado lo que hizo la primera vez. La creadora de contenido explica cómo repartió sus bienes con Lester Duque tras su divorcio y en qué tipo de régimen se habían casado. La catalana se abre en canal para confesar todos los detalles de este proceso y cuenta los motivos por los que hicieron así la división del patrimonio.

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La importante decisión de Patri Pérez sobre su casa con Lester Duque

La influencer está completamente sumida en la reforma del que va a ser su nuevo hogar y, aunque todavía quedan muchos detalles que tener en cuenta, tiene que pensar algunas cosas seriamente. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ toma una importante decisión sobre su casa con Lester Duque. Aunque, en un principio, la catalana se había decantado por una opción, ha tenido que cambiar sus planes por completo y explica los motivos. ¡Dale al play y descubre de qué se trata, en exclusiva, para Mediaset Infinity!