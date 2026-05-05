Natalia Sette 05 MAY 2026 - 19:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre el problema que está teniendo y comparte su desesperación con sus seguidores

Ruth González, de 'LIDLT', enseña su anillo de compromiso: de oro de 18 quilates y con un diamante ovalado

Compartir







Ruth González, de la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’, se encuentra viviendo una montaña rusa de emociones en las últimas semanas. Tras anunciar su compromiso con Niko Malvaux , la canaria ha querido compartir la cara amarga de su viaje, marcada por un problema de salud que sufre que le está impidiendo disfrutar plenamente de este momento tan especial.

La modelo decidió sincerarse hace unas semanas sobre el calvario que ha vivido durante años hasta dar con un diagnóstico claro. Según ha relatado, sus ciclos menstruales eran completamente irregulares y dolorosos, llegando a extremos preocupantes. “Mis reglas me podían durar un mes, dos meses… En ‘La isla de las tentaciones’ mi regla me duró 4 meses”, confesó. Sus síntomas iban desde cólicos y náuseas hasta desmayos.

Ante el agotamiento mental que le suponía no encontrar respuestas, Ruth acudió a un ginecólogo especializado que finalmente le diagnosticó endometriosis invisible. Aunque en su momento recibió la noticia con alivio, ya que no afectaba a sus ovarios ni a su futura maternidad, la realidad del tratamiento está siendo mucho más dura de lo esperado. “El tratamiento que habíamos empezado y al que le había puesto todo de mí resulta que no está haciendo efecto”, ha revelado hoy con frustración.

Lo que debía ser un viaje de ensueño por su 25 cumpleaños se ha visto empañado por las crisis de dolor que han reaparecido nada más aterrizar en Colombia. “Nada más llegar a Colombia periodo horrible, vómitos, diarrea y cansancio horrible”, ha explicado. Para Ruth, intentar mantener una vida normal es un reto constante cuando se siente "en reserva".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La situación ha llegado a un punto de no retorno en el que la joven canaria tendrá que tomar una drástica decisión. “Al llegar a Tenerife miraré qué decisiones tomar, porque solo quedan hormonas u operarme”, ha sentenciado de forma tajante a través de sus 'stories'. Con un amargo “Endometriosis-1, Ruth-0”, la joven deja claro que, a pesar de poner todo de su parte para encontrarse mejor, la lucha contra esta enfermedad le está resultando verdaderamente difícil.