Equipo Outdoor 26 JUL 2026 - 12:00h.

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado con sus seguidores a través de un juego de preguntas y respuestas en sus redes

Ruth González, de ‘La isla de las tentaciones’, se sincera sobre su trastorno; qué es, síntomas y causas

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Ruth González ha vuelto a sincerarse con sus seguidores, y esta vez lejos del romanticismo de la pedida de matrimonio de Nico Malvaux. En un juego de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha abierto sobre un aspecto muy personal de su vida.

No es la primera vez que la modelo canaria habla de su pasado. En otras ocasiones ha explicado que tuvo que independizarse siendo muy joven, con solo 16 años, y que, antes de dedicarse a las redes sociales, llegó a compaginar varios empleos para poder mantenerse por sí misma, entre ellos la limpieza de casas junto a su madre. Una etapa que, según ha reconocido, la obligó a madurar antes de tiempo y a aprender a valerse por sí misma en un momento en el que la mayoría de chicas de su edad todavía dependían de sus familias.

Cuando le han preguntado si le resulta complicado sacar tiempo para sus amigas estando en pareja, la tinerfeña ha respondido que no: “Soy muy casera y últimamente me estoy priorizando por temas de salud”. Según ha explicado, sus amigas más cercanas conocen esta etapa y respetan sus tiempos sin problema.

También ha hablado de su formación académica. La influencer ha recordado que estudió auxiliar de veterinaria y adiestramiento canino, aunque nunca llegó a ejercer: “Me dedico a muchas cosas, las redes sociales para mí son un complemento”. Y ha dejado claro que su futuro no pasa únicamente por Instagram: “En un futuro quiero trabajar de lo que verdaderamente me guste”.

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Pero una de las preguntas de este último Q&A ha ido más allá de lo anecdótico. Al ser preguntada por si alguna vez ha pasado por una etapa baja de autoestima, la tinerfeña ha sido tajante: “Sí, muchas veces desgraciadamente. A día de hoy sigue siendo un problema”. No tuvo, según ha reconocido en otras ocasiones, una infancia fácil, y hace unos meses hizo público el trastorno de ansiedad que la mantuvo alejada de las redes sociales.

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La reflexión más reveladora ha llegado con el consejo que ha dado a quien le preguntaba cómo salir de un momento así: “Ve a terapia, una buena psicóloga puede ayudarte en todo”. Una recomendación que cobra un significado especial teniendo en cuenta que la futura esposa de Nico Malvaux ya se apoyó en ayuda profesional cuando hizo frente a su diagnóstico de agorafobia.