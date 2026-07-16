Equipo Outdoor 16 JUL 2026 - 18:00h.

La pareja de ‘La isla de las tentaciones 7’ ha compartido con sus seguidores un romántico vídeo en el que revela la fecha de su boda, meses después de haberse comprometido

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Ruth González ha vuelto a hacer soñar a sus seguidores con una nueva publicación junto a Nico Malvaux. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido hace unas horas un romántico vídeo que ha desatado la euforia entre sus seguidores, unos meses después de su pedida de matrimonio en Colombia.

La propuesta llegó el pasado 25 de abril, durante un viaje que Nico le regaló a Ruth por su 25 cumpleaños y con el que además cumplió el sueño de ella de conocer el país de origen de su pareja. “Dije que sí”, escribió entonces la tinerfeña, visiblemente emocionada, y días después enseñó con todo detalle el anillo con el que Nico selló su compromiso: una alianza de oro de 18 quilates con un diamante ovalado.

El anillo no tardó en convertirse en el centro de todas las miradas entre sus seguidores. La pareja también tuvo que hacer frente a duras críticas por cómo habían compartido la pedida, con comentarios que dudaban de la espontaneidad de las fotos por el maquillaje y el vestido, o incluso hablaban de “publicidad hasta para la pedida”. Ruth salió al paso explicando que Nico llevaba un año entero planeándolo todo sin que ella se enterase, sin darle más importancia a quienes la criticaban.

Ruth y Nico se conocieron en la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’, donde protagonizaron una de las hogueras de confrontación más comentadas del formato. Lejos de acabar con ellos, aquella experiencia terminó por unirles todavía más, y ambos decidieron abandonar el reality juntos y seguir adelante con su relación en Tenerife, donde han construido su vida desde entonces.

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Y ahora, después de todo lo vivido, la pareja ha querido dar un paso más en su historia de amor. Ruth ha acompañado el vídeo de un mensaje muy especial para ambos, que ha comenzado con un “en unos meses dejamos de ser novios” y ha terminado con un “para convertirnos en marido y mujer”, a lo que Nico no ha dudado en responder con un cariñoso “siempre mi bombón”.

Pero lo que de verdad ha desvelado la pareja va más allá del romanticismo: el “11.22” que cierra la publicación confirma la fecha que muchos esperaban. Ruth y Nico se darán el “sí, quiero” el próximo 22 de noviembre.

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La cuenta atrás para la boda ya ha empezado, y con ella, la ilusión de una pareja que, pese a las críticas, no ha dejado de demostrar que su historia sigue siendo tan real como el primer día en las villas de República Dominicana.