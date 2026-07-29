Lidia González 29 JUL 2026 - 16:18h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que ha dado este paso respecto a su casa

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Patri Pérez ha querido hablar de un tema al que le ha estado dando muchas vueltas últimamente y por el que está un poco preocupada. Después de desvelar cuál es verdadero trabajo de su pareja fuera de las redes sociales, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Lester Duque toman una decisión sobre su casa nueva. La influencer ha explicado todos los detalles al respecto y se sincera sobre las cosas que le inquietan. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Hace unos meses, los creadores de contenidos abrían las puertas de su nueva casa, con 10.000 m² de terreno, con una larga reforma por delante. Aunque los influencers tenían muy clara la distribución y qué iban a hacer con cada parte, un giro de los acontecimientos ha hecho que tengan que replantearse toda la situación: “Nos pesa más la tranquilidad”. La catalana se abre en canal y explica el proceso por el que están pasando: “Tenemos que dejar mucho dinero, tiempo y trabajo”.

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Así repartieron sus bienes tras su divorcio

Patri Pérez también ha resuelto una de las grandes dudas que no han dejado de repetirle sus seguidores durante el último año. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo repartió sus bienes con Lester Duque tras su divorcio y cómo dividieron sus propiedades. La influencer cuenta el tipo de régimen en el que se habían casado y desvela todos los detalles sobre este proceso.

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Patri Pérez cuenta dónde viviría tras un segundo divorcio con Lester Duque

A raíz de esta pregunta, y después de haber vuelto a comprometerse, la catalana ha querido aclarar todo lo que puede pasar en un futuro. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta donde viviría tras un segundo divorcio con Lester Duque. Tras lo que ha ocurrido en su relación durante el último año, la influencer sabe que puede haber muchos escenarios posibles y ha contado todos los detalles de la conversación que ha tenido con el canario al respecto: “Está todo hablado”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!