Celia Molina 29 JUL 2026 - 12:30h.

La única hija biológica de Tom Cruise se ha quitado legalmente el apellido de su padre, según informa el medio 'Page Six'

La tensa relación entre Tom Cruise y su hija Suri y el motivo por el que llevan 10 años sin dejarse ver juntos

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Los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie no son los únicos que han decidido prescindir del cinematográfico apellido de su padre. El medio estadounidense 'Page Six' ha anunciado que Suri Cruise, la única hija de Tom Cruise y Katie Holmes, también ha eliminado de su nombre el apellido de su progenitor.

Suri, estudiante universitaria de 20 años, cambió legalmente su apellido de Cruise a Noelle, según los registros de inscripción en el censo electoral a los que ha tenido acceso la revista. La joven que, actualmente, estudia en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, Pensilvania, se inscribió en el censo electoral del condado de Allegheny, Pensilvania, durante su primer año de carrera, en octubre de 2024. Y, en su inscripción, ya figura como Suri Noelle, que también es el segundo nombre de su madre.

Meses antes de que Suri se inscribiera en el censo electoral como Suri Noelle, ya había utilizado ese nombre en su graduación del instituto en junio de 2024.

La Cienciología: la raíz del conflicto entre Suri y su padre

Pero, ¿por qué ha tomado esta decisión la hija de Tom Cruise, que lleva ya más de diez años sin tener apenas contacto con su padre? La raíz de su conflicto radica en la Cienciología, una corriente religiosa que sostiene que el ser humano es un espíritu inmortal con capacidades ocultas y de la que el protagonista de 'Top Gun: Maverick' es un fiel seguidor.

Esta creencia, para muchos, una secta comercial, fue el motivo por el que Katie Holmes se divorció de Tom Cruise en el año 2012, siendo condenada por la Cienciología como una persona non grata. Entonces, Suri y ella comenzaron una discreta vida en Nueva York, siendo la protección de su hija la principal preocupación de la actriz. El rechazo de Katie hacia la Cienciología llevó a Cruise a distanciarse también de su hija, cuya relación en los últimos años ha sido prácticamente nula.

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La última vez que se les vio juntos fue en 2012, hace más de 10 años y ,desde entonces, no han vuelto a aparecer en público. De hecho, durante la promoción de la última entrega de 'Misión Imposible', el año pasado, el actor fue preguntado por los planes que tenía para el día del padre y él dijo que lo pasaría "trabajando", como siempre, a pesar de tener otros dos hijos adoptados con su exmujer, la actriz Nicole Kidman.