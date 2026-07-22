La situación llega después de una década marcada por la complicada separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie

Knox y Vivienne, los mellizos de Angelina Jolie y Brad Pitt, cumplen 18 años: sus vidas actuales y la polémica relación con su padre

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La ruptura familiar entre Brad Pitt y sus hijos crece de nuevo. Vivienne Jolie-Pitt, la hija menor del actor y Angelina Jolie junto a su hermano mellizo Knox, ha solicitado oficialmente eliminar Pitt de su apellido apenas unos días después de alcanzar la mayoría de edad. Con esta decisión, se convierte en la cuarta hija del antiguo matrimonio en iniciar el proceso para desvincularse legalmente del apellido paterno.

La petición ha sido presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y solicita que su nombre legal pase de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. En la documentación judicial, la joven señala simplemente que el motivo del cambio responde a "razones personales", sin ofrecer más explicaciones.

La vista judicial para resolver la solicitud está prevista para el próximo 2 de noviembre, tal y como afirma la revista 'People'.

La decisión de Vivienne no es la primera dentro de la familia. Ya es la cuarta hija de Pitt y Jolie que inicia formalmente el proceso para eliminar el apellido paterno.

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La tensa relación de Brad Pitt con sus hijos

La situación llega después de una década marcada por la complicada separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie. La actriz solicitó el divorcio en 2016 tras un incidente que presuntamente ocurrió durante un vuelo privado, dando inicio a un largo enfrentamiento judicial relacionado con la custodia de los hijos y con diversos asuntos patrimoniales. Según la demanda, Pitt estranguló a uno de los niños, golpeó a otro y empujó a Jolie.

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El divorcio quedó finalmente resuelto a finales de 2024, aunque el distanciamiento entre el actor y gran parte de sus hijos ha seguido siendo objeto de atención mediática. Desde entonces, casi todos ellos han querido desvincularse de su padre.

La primera en hacerlo legalmente fue Shiloh, quien presentó la solicitud el mismo día que cumplió 18 años y pasó a llamarse oficialmente Shiloh Jolie. Después, Maddox y Zahara también emprendieron los trámites para retirar Pitt de su nombre legal. Ahora es Vivienne quien sigue ese mismo camino.

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Aunque las solicitudes legales han llegado de forma escalonada, la realidad es que prácticamente todos los hijos de la expareja llevaban tiempo utilizando únicamente el apellido Jolie en su vida cotidiana o en sus apariciones públicas.

Maddox hace años que firma profesionalmente como Maddox Jolie. Zahara se presentó públicamente como Zahara Marley Jolie durante un acto universitario y también utiliza ese apellido en distintos ámbitos. Shiloh eliminó oficialmente Pitt tras alcanzar la mayoría de edad y Vivienne ya había hecho lo propio en los créditos de Broadway.

En el caso de Knox, el único de los mellizos que todavía no ha solicitado formalmente el cambio, también ha trascendido que en algunos documentos públicos ha aparecido utilizando únicamente el apellido Jolie, aunque por el momento no consta una petición judicial para modificar legalmente su nombre.

Por el momento, el único hijo que todavía seguiría usando el apellido del actor y mantiene relación con su familia paterna es Pax. Un movimiento del que informó 'TMZ' y que no ha pasado desapercibido porque durante años Pax fue considerado uno de los hijos más alejados del actor de ''El club de la lucha'.

De hecho, en 2023 salió a la luz un antiguo mensaje que el joven había publicado años antes en una cuenta privada de Instagram con motivo del Día del Padre en el que calificaba a Pitt como un "ser humano terrible y despreciable".

Sobre Vivienne

La joven nació el 12 de julio de 2008 en Niza, Francia, junto a su hermano Knox. Ambos son los hijos biológicos más pequeños de Brad Pitt y Angelina Jolie.

Desde pequeña ha permanecido alejada de los focos, aunque en 2014 debutó en el cine con un pequeño papel interpretando a la princesa Aurora cuando era niña en 'Maléfica', película protagonizada por su madre. Según explicó entonces Angelina Jolie, Vivienne aceptó el papel porque era la única niña que no se asustaba al verla caracterizada como la temible villana.

En los últimos años ha mostrado interés por el trabajo detrás de las cámaras. En 2024 colaboró junto a Jolie en la producción del musical de Broadway 'The Outsiders', donde ya apareció acreditada simplemente como Vivienne Jolie, sin utilizar el apellido Pitt, un detalle que entonces llamó la atención y que ahora cobra un nuevo significado tras su petición legal.