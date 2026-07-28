Celia Molina 28 JUL 2026 - 11:27h.

Rosalía dio un concierto en Chile después de la polémica generada tras la derrota de argentina en la final del Mundial de Fútbol

Cancelan un concierto homenaje a Rosalía en Argentina en medio de la campaña contra la cantante tras la final del Mundial

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Tras la victoria de España en el Mundial de Fútbol, donde nuestra selección se hizo con la Copa al vencer a la Argentina de Messi por 1-0, Rosalía se convirtió, por error, en el centro de la polémica. La cantante compartió en sus redes sociales un vídeo de la influencer Mia Khalifa en el que ésta celebrara el triunfo de España al son de 'La Perla', el hit con el que Rosalía ha triunfado a lo largo y ancho del mundo.

La catalana no se dio cuenta de que, indirectamente, estaba llamando "perlas" a los argentinos, un calificativo que ella misma ha usado en su canción para definir a alguien que no merece la pena. Al ser criticada por la afición albiceleste, que ha demostrado tener muy mal perder en los últimos días, ella misma pidió perdón y explicó que solo había compartido el vídeo porque vio que estaba sonando su tema.

Sin embargo, los argentinos no han pasado esta falta por alto, llegando incluso a cancelar un concierto en homenaje a Rosalía que ya estaba previsto y pedirle a los fans que vendan o soliciten el reembolso de las entradas de los conciertos que tiene programados en el país a principios de agosto.

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"Gracias por venir desde Argentina"

Y, aunque hasta Lali Espósito ha dicho que le parece "demasiado" el hate que le está cayendo a su compañera de profesión, que solo "reposteó" un contenido, un nuevo episodio ha tenido lugar en el concierto que la autora de LUX ha dado en Chile donde, según expresa ella misma, alguien sacó una bandera de Argentina. "La bandera de Argentina, muchas gracias por venir desde ahí", dijo la cantante desde el escenario, recibiendo un gran abucheo por parte del público.

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Algunos usuarios de las redes sociales han aprovechado esta imagen para llamar a Rosalía "cantante de cuarta" , "pelotuda" o "cancelada", si bien el abucheo por parte de los chilenos también podía estar dirigido a la propia bandera argentina, con quien tiene Chile tiene una gran rivalidad geográfica y deportiva.

En la misma línea de la cancelación, otra artista española ha sido injustamente juzgada en el país de Milei, pues una marca de ropa llamada Aitana IND, se ha cambiado el nombre para no tener "nada que ver con España". "Comunicado oficial: hasta nuevo aviso, no queremos saber nada que tenga que ver con el nombre AITANA. Ahora somos TINI. No queremos saber nada que tenga que ver con España", dijeron desde sus redes sociales, aunque Aitana no haya expresado ningún mal comentario contra su selección.

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El único motivo por el que Aitana también ha sido cancelada en Argentina es porque su canción 'Superestrella', que ella misma cantó en la gran celebración de los jugadores de España, se convirtió de manera espontánea en nuestro himno particular del Mundial. Una forma pacífica de celebrar que choca de lleno contra las malas formas de la afición albiceleste, que ha terminado recogiendo firmas para que se repita la final.