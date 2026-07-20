Lidia González 20 JUL 2026 - 17:41h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela sus planes de ampliar la familia con David Vaquero

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Leila León está viviendo un momento muy romántico en su relación y ha comenzado a plantearse algunos aspectos de su vida personal. Después de enseñar el espectacular vestidor de su casa en Gran Canaria, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su futura maternidad con David Vaquero. La influencer habla claro sobre sus planes y resuelve todas las dudas de sus seguidores frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido tiene muy claro el proyecto de vida que quiere tener y no ha dudado en compartir todos los detalles al respecto. Por ello, después de aclarar la custodia de su perro en común con Atamán, la influencer no solo desvela el número de hijos que quiere tener, sino que también ha revelado los nombres que ha pensado para ellos. Leila León se sincera como nunca y habla sobre ampliar la familia con David Vaquero.

PUEDE INTERESARTE Leila León abre las puertas de su ático en Gran Canaria

Leila León habla de sus planes de boda con David Vaquero

Leila León también se ha pronunciado sobre un importante paso en su relación con el Albacete y se ha sincerado al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus planes de boda con David Vaquero y aclara todas las dudas. La influencer explica todos los detalles que ha pensado para ese gran día y lo cuenta todo.

Así es su verdadera relación con sus excompañeras de ‘LIDLT’

La creadora de contenido no se ha mordido la lengua para pronunciarse sobre uno de los temas más comentados en su edición del reality y no se ha callado nada. La influencer aclara su verdadera relación con sus excompañeras de ‘La isla de las tentaciones’ y confiesa si ha tenido algún distanciamiento con alguna de ellas.

Leila León y su futuro en televisión: ¿Volver a ‘LIDLT’ y participar en ‘Supervivientes’?

Pero Leila León no solo ha hablado sobre su vida sentimental, sino que, ahora que ha terminado la emisión del programa con el que ha saltado a la fama, llega la hora de pensar sobre su trayectoria profesional. La creadora de contenido se sincera sobre su futuro en televisión y responde a todas las preguntas. La influencer confiesa si volvería a ‘La isla de las tentaciones’ con David Vaquero y si participaría en ‘Supervivientes’. ¡Dale al play y descubre la respuesta, en exclusiva, para Mediaset Infinity!