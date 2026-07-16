Lidia González 16 JUL 2026 - 14:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si se ha distanciado de alguna de sus compañeras de edición

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Leila León ha querido pronunciarse sobre uno de los temas más preguntados por sus seguidores y no ha escondido nada de lo que piensa. Después de aclarar si le molesta que David Vaquero y María Aguilar se lleven bien, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su verdadera relación con sus excompañeras de reality. La influencer no se esconde y dice todo lo que piensa. ¿Se ha distanciado de alguien? ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

El buen rollo entre compañeros de edición y los posibles problemas entre ellos siempre es un asunto que suscita mucho interés en las redes sociales. Después de que algunas de sus compañeras se posicionen al respecto, ha llegado el turno de que la canaria dé un paso al frente para opinar sobre ello. “Soy super sincera”, comienza diciendo la creadora de contenido antes de aclarar en qué punto se encuentra su vínculo con ellas.

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A lo largo de toda la edición, ha sido muy evidente la distinta manera de afrontar la experiencia de cada una de las participantes de ‘La isla de las tentaciones’. Después de que Ainhoa Gómez aclare si Mar Ruiz ha malmetido sobre Bayan Al Masri, es el momento de que la influencer confiese con quién tiene mejor relación y si se ha distanciado de alguien: “Es con la que menos trato tengo”.

Leila León habla de sus planes de boda con David Vaquero

Leila León está viviendo un momento muy feliz a nivel personal y se sienta frente a las cámaras de mtmad para confesarse como nunca al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus planes de boda con David Vaquero. La creadora de contenido se abre en canal y se sincera sobre su futuro con su novio. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!