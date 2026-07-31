Lidia González 31 JUL 2026 - 15:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ hace una sorprendente confesión sobre su primera vez

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Claudia Chacón ha echado la vista atrás para hablar de un importante momento en su vida y no ha escatimado en detalles. Después de sincerarse sobre el tratamiento que sigue para solucionar su gran brote de acné, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela cómo fue su primera vez. La influencer ha recordado cómo fue este momento y lo explica frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir al respecto, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La influencer ha recordado la primera relación que tuvo en la cual, a pesar de durar tan solo seis meses, experimentó muchas vivencias muy especiales. “Fue una relación muy mona, todo era ideal”, asegura la creadora de contenido. Tras anunciar la próxima operación estética a la que se va a someter, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta los detalles de este momento: “El escenario fue con rosas en casa de mi hermana”. Además, más sincera que nunca, hace una sorprendente confesión al respecto.

Claudia Chacón habla de su último encuentro con Gilbert

Claudia Chacón no ha parado desde su regreso de Honduras y se ha visto las caras con una persona de su pasado, algo que ha querido compartir con todos sus seguidores. La influencer habla del último encuentro que ha tenido con Gilbert tras su regreso de ‘Supervivientes’. La creadora de contenido explica cómo ha sido este momento y se sincera sobre la relación actual que mantiene con él. La mallorquina reflexiona sobre todo lo que ha pasado entre ellos y lo cuenta todo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!