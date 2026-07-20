Lidia González 20 JUL 2026 - 15:41h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta el límite al que llegó tras sufrir un “horrible” brote de acné

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Claudia Chacón ha querido ser muy sincera sobre un complicado episodio con el que ha tenido que lidiar y se ha abierto en canal con todos sus seguidores. Después de tomar una importante decisión sobre su relación con su novio Sergio, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su gran brote de acné. La influencer habla sobre lo duro que fue para ella enfrentarse a esta situación y desvela el tratamiento que sigue. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido experimentó un cambio físico que le hizo tener que enfrentarse a numerosas críticas por ello. Además, durante ese periodo de tiempo sufrió un “horrible” brote de acné con el que tuvo que lidiar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el límite al que llegó por esta situación: “Estaba en un pozo, me sentía culpable”.

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La influencer cuenta cómo no solo le afectó a nivel físico, sino que fue más allá: “Me dolía cuando me pasaba la brocha al maquillarme”. Claudia Chacón confiesa en qué punto se encuentra actualmente, cuenta qué tipo de medidas ha tomado para acabar con este problema y desvela si le han quedado marcas en el rostro.

Claudia Chacón lo cuenta todo sobre su operación de pecho

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Claudia Chacón ha resuelto todas las dudas sobre una de las principales preguntas de sus seguidores y no se ha dejado ni un solo detalle. La exconcursante de ‘Supervivientes’ lo cuenta todo sobre su operación de pecho y destapa todos sus secretos. Desde el momento en el que dio el paso de someterse a la intervención, el tipo de prótesis que lleva hasta cómo es su cicatriz, la creadora de contenido habla del proceso completo.

La exconcursante de ‘SV’ anuncia su próxima operación estética: su complejo

Claudia Chacón nunca ha tenido ningún tipo de reparos a la hora de hablar de los retoques que se ha hecho para cambiar aspectos de su físico. Por eso, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ anuncia su próxima operación estética. La influencer se abre en canal para hablar del gran complejo que arrastra por el que ha tomado esta decisión y cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!