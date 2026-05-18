Lorena Romera 18 MAY 2026 - 16:31h.

La influencer de 28 años ha anunciado una feliz noticia relacionada con la llegada a las librerías de su primer libro

Alejandra Rubio, en la presentación de su libro: look monocromático con calzado rompedor y joyas maximalistas

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Alejandra Rubio atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. Ya no solo porque está embarazada de su segundo hijo en común con Carlo Costanzia, sino porque acaba de publicar su primer libro. Un hito profesional y todo un sueño hecho realidad para ella. La hija de Terelu Campos ha celebrado ahora una feliz noticia relacionada con la llegada a todas las librerías de su novela.

Era el pasado 13 de mayo cuando la que fuera colaboradora de Telecinco lanzaba al mercado 'Si decido arriesgarme', una novela romántica que explora temas como el amor, la traición, el deseo, la injusticia, la familia y las segundas oportunidades. Con escenas de lo más picantes -que dejaban a los colaboradores de 'Vamos a ver' casi sin aliento-, la joven de 28 años no podría sentirse más plena al haber dado este salto al mundo de la literatura, que siempre ha sido una de sus grandes pasiones.

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En este sentido, la también influencer ha celebrado con sus seguidores (y ahora lectores) una buena noticia: en diferentes plataformas, su novela lleva cinco días entre 'lo más vendido'. Tal y como ella misma ha mostrado en redes, en Amazon aparece el número uno como el más vendido en libros románticos y/o eróticos, así como en ficción. Además, también se cuela en el top 3 en el género 'comedia'.

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"¡Seguimos!", ha celebrado la sobrina de Carmen Borrego al comprobar que, pasan los días, y su novela continúa siendo un éxito de ventas. "Simplemente gracias", ha escrito Alejandra Rubio a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido los registros. Además, la autora ha compartido algunas de las reseñas que están haciendo sus lectores, haciendo especial hincapié en aprender a diferenciar las críticas sin fundamento.

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"No soy de mirar reseñas en ninguna parte porque no me fío mucho, pero esta mañana me han contado que en Amazon puedes ver cuando una persona realmente el producto y cuándo no. Siempre tiene que poner 'compra verificada'", subraya la creadora de contenido.