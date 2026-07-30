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La relación entre Carmen Borrego y Terelu Campos ha vuelto a ocupar el centro de la actualidad después de que ambas hayan reconocido que han atravesado momentos complicados. La polémica sobre la vivienda de Málaga y algunos reproches del pasado han alimentado las diferencias entre las hermanas, aunque ninguna de las dos ha dejado de defender el cariño que siempre se han tenido.

Carmen ha explicado en 'Vamos a ver' que la falta de comunicación ha complicado algunas situaciones y ha admitido que determinados malentendidos han provocado sufrimiento. También ha insistido en que nunca ha sentido que la confianza entre ambas haya desaparecido. “Es muy duro pensar que mi hermana no ha confiado en mí”, ha asegurado la pequeña de las Campos.

Carmen Borrego, sobre el bache que atraviesa con su hermana Terelu Campos: “Es muy duro pensar que mi hermana no ha confiado en mí”

Durante los últimos meses, los problemas relacionados con sus hijos también han influido en la relación familiar. Carmen ha reconocido que algunas situaciones protagonizadas por la nueva generación han terminado por afectar a las hermanas, aunque ha asegurado que ese nunca ha sido su deseo. La colaboradora ha defendido que jamás ha hablado en contra de su familia y ha recordado que siempre ha intentado proteger tanto a su sobrina como al resto de sus seres queridos. Además, ha explicado que tanto ella como Terelu se han sentido heridas en distintos momentos, pero que ninguna de las dos ha querido romper el vínculo que siempre las ha unido. Carmen Borrego ha manifestado que: “Seguramente nos han sentado mal cosas relacionadas con nuestros hijos”.

A pesar de las diferencias, Carmen Borrego ha dejado claro que el afecto entre ambas ha permanecido intacto y que la reconciliación siempre ha sido posible. La colaboradora ha explicado que las dos se han llamado con frecuencia, incluso después de algunos desencuentros, y ha reconocido que han tenido la costumbre de retomar las conversaciones con naturalidad. También ha asegurado que no ha concebido su vida sin su hermana y ha mostrado su deseo de aclarar definitivamente cualquier asunto pendiente. Carmen Borrego ha afirmado que: “Entre mi hermana y yo el vínculo ha existido siempre y no he concebido mi vida sin ella”.

Este viernes, veremos a Terelu Campos hablando en '¡De viernes!' sobre la relación que mantiene actualmente con su hermana Carmen Borrego