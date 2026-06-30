Natalia Sette 30 JUN 2026 - 19:20h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no puede más con el dolor y acude al médico para poner solución a un problema que arrastras desde hace meses

Estela Grande explica cómo ha recuperado “tan rápido” su abdomen 4 meses postparto

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La doble maternidad le está cobrando una dolorosa factura física a Estela Grande. Aunque la exconcursante de ‘GH VIP’ ha intentado sobrellevar con la mejor de sus sonrisas la cara B del postparto tras el nacimiento de sus mellizos hace cuatro meses, la situación se ha vuelto insostenible. A la influencer no le ha quedado más remedio que ir al médico debido a un problema de salud derivado de su maternidad.

La intensa sobrecarga y los movimientos repetitivos que implica cuidar, acunar y levantar a dos bebés a la vez terminaron por provocarle una pronunciada hinchazón en la muñeca, obligándola a usar muñequeras ortopédicas y a depender de su novio, Juan Iglesias , para tareas tan básicas de su rutina diaria como hacerse una simple trenza en el pelo.

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Sin embargo, lo que parecía una molestia pasajera que comenzó hace unas semanas ha terminado por agravarse de forma preocupante. Ante la falta de mejoría y la intensidad de los síntomas, la creadora de contenido se ha visto obligada a acudir de urgencia a una consulta clínica para ponerse en manos de profesionales.

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“Hoy ya no aguantaba más el dolor y fui al médico”, ha confesado con total sinceridad a su comunidad de seguidores tras tomar la decisión de no dejar pasar más tiempo. En el centro sanitario, los médicos han sometido a la influencer a pruebas específicas para dar con el origen exacto de su dolencia, confirmando el diagnóstico que tanto temía.

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“Me hizo una ecografía y efectivamente tengo tenosinovitis de De Quervain”, ha explicado detalladamente. Esta afección, conocida popularmente como "la tendinitis de la madre primeriza", provoca una dolorosa inflamación en los tendones de la muñeca que conectan con el dedo pulgar.

Para frenar el avance de la lesión, le han puesto una férula y le han recetado algunos medicamentos. “Me ha mandado una férula y analgésicos durante 5 días y unos parches de analgésico local. Después revisaremos y si sigue igual, planteamos infiltración. Por ahora el analgésico me está ayudando muchísimo con el dolor”, ha relatado.

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La madrileña ha reconocido además que la preocupación de su seguidores más fieles fue el detonante definitivo para acudir al hospital: “Sois tantas las que me habéis dicho que estabais igual y que terminaron operándoos que me asusté y fui rápido a poner remedio”. Ahora, inmovilizada y en pleno reposo, confía en que los fármacos hagan efecto pronto: “Ojalá vaya a mejor porque veo las estrellas cada vez que cojo a los bebés”