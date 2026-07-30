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El truco de Anabel Pantoja para entretener a su hija durante los viajes en avión

El truco de Anabel Pantoja para entretener a su hija durante los viajes en avión
Anabel Pantoja. INSTAGRAM
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Anabel Pantoja está completamente volcada en su maternidad y, como cualquier madre, busca constantemente los mejores trucos para lidiar con los momentos más complicados de la crianza. Si hace poco se sumaba al fenómeno viral de ‘Jessica’ para frenar los berrinches, ahora la sobrina de Isabel Pantoja ha encontrado la solución perfecta para entretener a su hija durante los viajes en avión. 

Así ha sido la fiesta temática de cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez
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Debido a que la influencer reside en Gran Canaria y viaja con mucha frecuencia a la península por compromisos de trabajo o para visitar a su familia, la pequeña ya es una auténtica experta en volar. Sin embargo, mantener entretenida a una bebé durante varias horas dentro de una cabina no siempre resulta una tarea sencilla.

Para hacer el trayecto mucho más ameno, la colaboradora de televisión ha mostrado en sus ‘stories’ de Instagram el infalible accesorio con el que consigue distraer a su hija en pleno vuelo. En las imágenes compartidas se aprecia a la niña jugando muy entretenida con unos coloridos juguetes de ventosas pegados directamente a la ventanilla del avión.

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Estos llamativos accesorios cuentan con un mecanismo que empieza a girar rápidamente en cuanto la pequeña les da un leve impulso con la mano, captando de inmediato toda su atención y manteniéndola absorta durante el trayecto.

El juguete que mantiene entretenida a la hija de Anabel
El juguete que mantiene entretenida a la hija de Anabel. telecinco.es

Tal y como ha revelado la propia Anabel, la idea no fue suya, sino un regalo de una persona muy especial para ella, quien compró estos divertidos artículos especialmente para amenizar los viajes de la bebé. La colaboradora se ha mostrado fascinada con el descubrimiento, pues ya sabe que podrá mantener a su hija ocupada en todos los vuelos que coja a partir de ahora.

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