Natalia Sette 13 JUL 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores un problema que está teniendo con sus bebés y por lo que ha tenido que pedir ayuda

Estela Grande muestra su recuperación postparto en bikini cinco meses después de la cesárea

Compartir







Estela Grande continúa compartiendo con total honestidad las luces y las sombras de su doble maternidad. Tras tomar la dolorosa decisión de poner fin definitivo a la lactancia materna después de cinco meses de entrega absoluta, la exconcursante de ‘GH VIP’ se enfrenta ahora a un nuevo y desesperante bache en la crianza de sus mellizos. La influencer ha recurrido a ayuda profesional para intentar solucionar el problema.

La creadora de contenido, que tiene una lesión debido a la maternidad , no ha querido maquillar la realidad y ha relatado sin tapujos el calvario que le está tocando vivir con Luca y Liah. “Hoy ha sido una noche fatídica”, ha comenzado desvelando a su comunidad de seguidores con una foto en la que se la ve con un semblante muy cansado.

PUEDE INTERESARTE Estela Grande se sincera sobre el problema de salud que sufre a causa de sus bebés

Los mellizos están pasando por una mala época debido a un severo trastorno en el descanso. La pareja de Juan Iglesias tiene claro que el comportamiento de sus bebés responde a una etapa habitual para el tiempo que tienen, pero no por ello es menos dura de sobrellevar.

“Creo que están teniendo alguna crisis gorda de regresión, o simplemente también son muchos cambios ellos”, ha explicado la joven. Para poder afrontar sus jornadas matutinas tras las noches en vela, la creadora de contenido ha tenido que recurrir a su mejor aliado: “Noches intensas, litros de café”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Al verse completamente desbordada por la situación, Estela ha tomado la decisión de ponerse en manos de especialistas. “Voy a empezar a trabajar con una asesora del sueño para mejorar cositas con los bebés, creo que es muuuy necesario”, ha anunciado a sus fieles seguidoras.

La de Madrid ha querido tomar nota del descanso de los mellizos para poder dárselo al profesional contratado y que pueda darle un diagnóstico. “Esta noche he apuntado todos los despertares que han tenido para pasarle la info, y es que podemos flipar, literalmente CADA HORA sos”, ha exclamado con desesperación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Consciente de que no es la única madre que está pasando por este proceso, Estela Grande ha terminado prometiendo que seguirá informando a su comunidad de cómo avanza el descanso de sus pequeños con ayuda del profesional del descanso: “Sé que sois muchas así, así que si queréis os voy contando”.