Marta Riumbau, preocupada al tener que separarse de su hija: “Tengo un nudo en la garganta”

Natalia Sette 31 JUL 2026 - 16:21h.

La influencer ha tenido que separarse de su hija y comparte con sus seguidores cómo se ha sentido

Marta Riumbau comparte el vídeo íntegro de su parto inducido: “Sentía dolor extremo, perdí el conocimiento”

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Marta Riumbau continúa compartiendo con total transparencia todas las luces y sombras de su maternidad. Tras anunciar su nueva relación hace algunos meses y comenzar a compartir contenido con su chica y su pequeña, la influencer se ha enfrentado ahora a un momento bastante delicado. La catalana, preocupada, ha tenido que separarse de su hija Julieta.

Desde que nació su bebé , la creadora de contenido no se ha separado de ella. Aunque cuenta siempre con el apoyo incondicional de su familia y pareja en la crianza de su hija, nunca ha pasado más de un día lejos de ella. Ahora, por motivo de fuerza mayor, ha tenido que hacerlo y ha querido compartir cómo se ha sentido.

La creadora de contenido ha tenido que poner rumbo a un viaje de trabajo a primera hora de la mañana, un trayecto que ha requerido un gran madrugón. “Me he despertado a las 4:30. A las 5:05 he salido de casa. A las 6:09 he cogido el AVE”, ha detallado a través de sus ‘stories’ de Instagram.

Sin embargo, más allá del cansancio físico, lo que verdaderamente ha pesado en la influencer ha sido tener que alejarse del bebé. “Son las 7:27, esta vez no podía llevarme a Julieta y tengo un nudo en la garganta…”, ha confesado de lo más sincera a su comunidad.

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Para llevar mejor la distancia, la catalana ha diseñado un plan para poder regresar a su casa el mismo día y no perderse la noche junto a su niña. “Para no pasar la noche fuera de casa llegaré a la 1 pero por lo menos duermo con ella”, ha revelado sobre el enorme esfuerzo de ida y vuelta que realizará únicamente para dormir con ella.

Marta es plenamente consciente de la posición privilegiada en la que se encuentra en su día a día al poder conciliar su faceta profesional desde casa, por lo que este distanciamiento le ha resultado especialmente doloroso. “Sé que tengo una suerte enorme por poder estar con ella todos los días y que no es lo habitual, os prometo que me siento tonta ahora mismo pero no estoy acostumbrada a separarme”, ha admitido.

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Queriendo quitarle hierro al asunto, ha hecho una reflexión con humor sobre el futuro: “Y ahora estaba pensando, ¿y cuándo se vaya de casa?”. Aunque todavía quedan muchos años para que eso ocurra, Marta no puede evitar pensar en lo mal que lo pasará. De momento, desea pasar el máximo tiempo posible junto a su niña e intentar no dejar de lado sus compromisos laborales.