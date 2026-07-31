Equipo Outdoor 31 JUL 2026 - 10:00h.

El exconcursante de ‘GH DÚO’ ha denunciado la oleada de insultos homófobos que ha recibido junto a su pareja y ha revelado de dónde vienen

Miguel Frigenti critica duramente a Adara Molinero por compartir su proceso para ser madre: “Busca beneficio económico”

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Miguel Frigenti ha denunciado públicamente haber sido, junto a su pareja, víctima de una oleada de insultos homófobos. El exconcursante de 'GH DÚO', que en las últimas semanas ha mantenido un tenso cruce de declaraciones con su examiga Adara Molinero, ha compartido en sus redes varias capturas de comentarios recibidos en redes para denunciar lo ocurrido, algo que no suele hacer pese a estar acostumbrado a las críticas propias de su trabajo en televisión.

"Hace tres días intentaron humillarnos públicamente a mi pareja y a mí. Recibimos decenas de insultos y mensajes homófobos", ha explicado el colaborador de 'Supervivientes', que en marzo ya habló abiertamente de un episodio duro que vivió junto a su familia. Según ha contado, su primera reacción fue no decir nada al respecto, ya que suele evitar dar demasiada importancia a los comentarios negativos que recibe habitualmente en redes. Sin embargo, tras darle muchas vueltas, ha decidido romper su silencio y hacerlo público.

Los mensajes que ha mostrado como ejemplo recurren a estereotipos ofensivos sobre los roles sexuales dentro de las relaciones homosexuales, además de burlas sobre una supuesta infidelidad dentro de su pareja o incluso acusaciones de padecer enfermedades de transmisión sexual. Frigenti no ha entrado a valorar el contenido concreto de cada comentario, pero ha dejado claro que no se trata de críticas normales relacionadas con su trabajo o su forma de ser, sino de un ataque directo con un claro componente de odio hacia su orientación sexual.

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Ahora, tal y como había prometido, Frigenti ha explicado con todo detalle qué provocó la oleada de ataques: alguien publicó en redes una captura de su perfil de una aplicación de citas y encuentros, con la intención de humillarles tanto a él como a su pareja. Les llamaron "guarros" y "patéticos", y llegaron a utilizar temas de salud sexual para intentar degradarles. Sin embargo, según ha confesado, lo que menos le preocupó fueron los propios insultos.

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Lo que de verdad le ha dolido, ha explicado el colaborador, es que la mayoría de esos mensajes venían de gente del propio colectivo LGTBI. "Seguimos anclados en la idea de que para ser un buen gay tenemos que vivir como otros consideran correcto: discreto, normativo, sin pluma, monógamo, sin incomodar a nadie", ha reflexionado, criticando que cualquiera que se salga de ese molde, ya sea por tener una relación abierta, usar ciertas aplicaciones o vivir su sexualidad con libertad, se convierta en blanco de un auténtico "tribunal" anónimo en redes sociales.

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El periodista ha querido dejar claro que ni él ni su pareja necesitan la aprobación de nadie para vivir su relación como consideren. "Una relación ética no la define vuestro puritanismo, ni vuestros insultos, ni vuestro acoso. La define la honestidad, la lealtad y el pacto entre dos personas adultas que se quieren, se aman y se protegen", ha defendido.

Además, ha querido dejar claro, que la dignidad "no depende de si mi pareja es una pareja abierta o cerrada", sino únicamente de cómo se traten el uno al otro, dejando claro que, a sus 38 años, no piensa pedir perdón por su forma de vivir ni de amar.

Frigenti ha querido cerrar su reflexión con un mensaje dirigido a cualquiera que se haya sentido señalado por vivir de forma distinta a lo esperado: "No necesitas parecerte a nadie para tener respeto. Y eso vale mucho más que la opinión de cualquier perfil anónimo en internet".