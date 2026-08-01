La exconcursante de 'Supervivientes' ha pasado por problemas económicos y legales desde su paso por el programa

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La vida de Laura Cuevas, exconcursante de 'Supervivientes' ha estado marcada por los contrastes. Después de enfrentarse al hambre, la convivencia extrema y las pruebas físicas en Honduras, la hija del que fuera mayoral de Cantora regresó a España con ganas de recuperar su rutina y aprovechar las oportunidades profesionales que le había proporcionado el concurso. Sin embargo, su vuelta a la normalidad no resultó tan sencilla como esperaba.

Al regresar a España, la gaditana volvió a encontrarse con los platós, los compromisos profesionales y las preguntas sobre su familia, su matrimonio y su pasado en Cantora. Su nombre continuó ligado a la televisión, aunque fuera de las cámaras comenzaron a acumularse otros problemas. Gastos importantes, decisiones económicas poco meditadas y un conflicto legal anterior terminaron situándola en una posición especialmente delicada.

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Ella misma ha reconocido que no administró correctamente el dinero que había ahorrado. Lo que parecía una etapa de tranquilidad económica se transformó en un bache que la obligó a hablar con sinceridad sobre una realidad muy distinta de la que a menudo se proyecta desde la televisión. Pese a todo, Laura Cuevas sigue intentando reconstruir su estabilidad.

Un paso por 'Supervivientes' que la devolvió al primer plano televisivo

Para Laura Cuevas, viajar a Honduras significaba mucho más que volver a concursar en un reality. Años después de su experiencia en 'Gran Hermano VIP', tenía ante sí una nueva oportunidad para presentarse ante la audiencia desde otro lugar.

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Durante mucho tiempo, su identidad mediática estuvo construida alrededor de Cantora. Ser hija de uno de los trabajadores de confianza de la finca de Isabel Pantoja hizo que sus recuerdos, testimonios y vivencias familiares despertaran un enorme interés en los programas de televisión. Sin embargo, esa etiqueta también dificultó que el público pudiera conocer otras partes de su personalidad.

Cuando terminó su experiencia, regresó con la sensación de haber vivido algo imposible de reproducir en la vida cotidiana. Como les ocurre a muchos supervivientes, durante las primeras semanas tuvo que adaptarse nuevamente a los horarios, la comida, las comodidades y el ritmo acelerado de la televisión.

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La vuelta estuvo acompañada por entrevistas, reencuentros y apariciones en diferentes espacios de Mediaset. La atención mediática se mantuvo, pero también aparecieron críticas relacionadas con sus gastos y con algunas compras que mostró después del concurso.

La mala gestión económica que terminó pasando factura

Uno de los capítulos más delicados de la vida de Laura está relacionado con su situación económica. La televisiva decidió hablar abiertamente del asunto durante una intervención en “Fiesta”, el programa presentado por Emma García.

Lejos de tratar de mantener una imagen de prosperidad, reconoció que estaba atravesando un bache y que una parte importante del problema se debía a sus propias decisiones. “Es verdad que no he hecho una buena gestión, he tenido otros problemas y he tenido que asumir esos gastos. No he calculado, pensaba que estaba bien”, reconoció en directo.

Ahora, su principal reto pasa por recuperar estabilidad, reorganizar sus gastos y encontrar nuevas oportunidades profesionales que le permitan afrontar sus obligaciones. La televisión continúa siendo una de sus fuentes de trabajo, aunque la incertidumbre propia del medio obliga a pensar también en alternativas que puedan ofrecerle una mayor continuidad.

Un conflicto legal con un antiguo admirador

A los problemas económicos se añadió una complicada situación judicial que Laura Cuevas decidió explicar públicamente en “El tiempo justo”. Según su relato, el origen del conflicto se encontraba en la relación que mantuvo años atrás con un admirador que comenzó a contactar con ella durante su etapa de mayor exposición televisiva.

Laura contó que aquel hombre le enviaba flores, regalos y diferentes detalles a las instalaciones de Telecinco. La gaditana aceptó una cantidad económica, pero la relación se deterioró cuando el hombre comprendió que entre ellos no iba a existir el vínculo sentimental que supuestamente esperaba.

A partir de entonces, el admirador solicitó la devolución del dinero y terminó emprendiendo acciones legales contra ella. La televisiva relató que fue acusada de una presunta estafa y que la gestión de su defensa resultó determinante en el desarrollo del procedimiento.

El acuerdo implicaba devolver una cantidad económica al denunciante. En sus intervenciones televisivas se hablaría de una cifra superior a los 5.000 euros, aunque algunos relatos públicos sobre el caso mencionaron cantidades distintas.

La dificultad apareció cuando Laura no pudo cumplir con los pagos en los plazos establecidos. Su delicada situación económica hizo que una deuda procedente de un asunto anterior se convirtiera en una amenaza inmediata para su estabilidad.En televisión se planteó la posibilidad de que el incumplimiento del acuerdo pudiera acarrear consecuencias penales.

Pese a los problemas que ha reconocido públicamente, Laura Cuevas no ha roto su vínculo con la televisión. Sigue participando en programas de entretenimiento y actualidad, donde comenta diferentes asuntos relacionados con la crónica social. Su experiencia en Cantora continúa siendo uno de los motivos principales por los que las productoras cuentan con ella.

Las amistades que nacieron en ‘Supervivientes’

Además de conservar sus relaciones anteriores, Laura Cuevas encontró en Honduras nuevos vínculos que terminaron convirtiéndose en una especie de familia elegida. La convivencia extrema crea conexiones difíciles de reproducir fuera de un reality. Compartir hambre, frío, miedo, pruebas físicas y semanas de aislamiento genera una complicidad muy particular. Incluso concursantes que han discutido durante el programa pueden descubrir, al regresar, que existe entre ellos un entendimiento profundo.

Solo quienes han vivido esa experiencia saben lo que supone abandonar las comodidades, sentirse permanentemente observados y tratar de mantener el equilibrio emocional bajo condiciones tan exigentes. Laura ha continuado disfrutando de algunos compañeros con los que estableció una relación especial. Las reuniones, celebraciones y encuentros después del concurso demuestran que no todas las amistades televisivas desaparecen cuando se apagan las cámaras.