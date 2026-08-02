Lidia González 02 AGO 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ pregunta a sus excompañeras por sus conflictos con el resto

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Bayan Al Masri se ha reunido con algunas participantes de la última edición del programa grabado en República Dominicana y ha querido que todas se mojen y sean lo más sinceras posible. Después de anunciar su compromiso con Miguel Martínez, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ saca a relucir lo que realmente piensan sus excompañeras las unas de las otras. La influencer se muestra sin filtros frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

Aunque no es la primera vez que se pronuncian sobre este tema, la creadora de contenido, que ha hablado de su mala relación con Mar Ruiz, ha querido sonsacar todo lo que opinan realmente; por ello, a riesgo de que la llamen “víbora y mala”, la influencer pregunta: “¿Os lo habéis pasado mejor que muchos días en Villa Deseo?”. Consciente de los enfrentamientos que ha habido, en algunas ocasiones, por la distinta manera de afrontar el programa, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ realiza otra pregunta: “¿Creéis que si estuviéramos todas nos lo pasaríamos igual de bien?”.

Leila cuenta la verdad sobre la situación

Leila León ha querido romper su silencio de manera contundente para sincerarse tras las preguntas de Bayan Al Masri, algo que llama mucho la atención entre sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad sobre la situación con sus excompañeras. Acompañada por Alba Sánchez y Yuli Cagna explica el punto en el que se encuentran en la actualidad y confiesa: “No vamos a poder congeniar todas”. ¡Dale al play y descubre todo lo que han dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!