El cantante falleció en octubre de 2024 tras caerse del balcón de un hotel. Ahora, su hijo Bear será el beneficiario de toda la fortuna que dejó el artista al fallecer sin testamento

La fotografía del hijo de Liam Payne con su madre Cheryl Cole en Disnsey World de la que hablan sus seguidores

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La herencia de Liam Payne ya tiene destino. Casi dos años después de la trágica muerte del exintegrante de One Direction tras caer desde el balcón de un hotel donde se alojaba durante un viaje por Argentina, la justicia británica ha confirmado que su único hijo, Bear Gray Payne, será el beneficiario de toda la fortuna que dejó el artista al fallecer sin testamento. La decisión pone fin a meses de rumores sobre quién recibiría el patrimonio acumulado por una de las mayores estrellas del pop británico de la última década.

Tal y como han recogido varios tabloides británicos, los documentos de sucesión revelan que el patrimonio de Payne alcanzaba un valor bruto de alrededor de 28,6 millones de libras esterlinas. Tras descontar deudas, impuestos y otros gastos, la cantidad neta quedó fijada en aproximadamente 24,3 millones de libras, una cifra equivalente a más de 32 millones de dólares.

Al no existir un testamento válido, la herencia quedó sujeta a las normas de sucesión de Inglaterra y Gales. En estos casos, cuando la persona fallecida no está casada y tiene descendencia, los hijos son los principales herederos.

Como Liam solo tenía un hijo y no se llegó a casar con Kate Cassidy, con quien mantuvo una relación desde finales de 2022 hasta el trágico fallecimiento del cantante en octubre de 2024, Bear se ha convertido así en el receptor íntegro de la fortuna.

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Qué incluye la herencia y el papel de su exnovia, la madre de Bear

La herencia incluye dinero en efectivo, inversiones, derechos musicales, propiedades inmobiliarias y otros activos acumulados durante su carrera en la popular 'boyband' y después como artista en solitario. Entre ellos destaca una vivienda valorada en varios millones de libras que el cantante compró para vivir cerca de su hijo tras su separación de la cantante británica Cheryl Tweedy, conocida artísticamente como Cheryl y con quien tuvo a su único hijo en marzo de 2017.

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Aunque la pareja se separó poco después del nacimiento del niño, ambos mantuvieron una relación cordial por la crianza del pequeño. Liam habló en numerosas ocasiones de su hijo y aseguró públicamente que quería garantizarle estabilidad económica para toda la vida.

Ya que Bear sigue siendo menor de edad, no podrá disponer libremente del dinero. Los fondos permanecerán bajo administración fiduciaria hasta que alcance la edad establecida por los responsables legales del patrimonio. Esto significa que la madre de Bear no heredará personalmente la fortuna de Liam. Sin embargo, sí desempeña un papel fundamental en su administración.

Los tribunales han designado a Cheryl y al abogado especializado en la industria musical Richard Bray como administradores del patrimonio. Su función consiste en proteger los activos, supervisar las inversiones y garantizar que los bienes lleguen finalmente a Bear en las condiciones previstas por la ley.

Según la documentación judicial, los administradores tienen capacidad para conservar y gestionar el patrimonio, aunque las distribuciones definitivas deben realizarse en beneficio del menor y bajo los mecanismos legales correspondientes.

De este modo, la resolución de la herencia confirma algo que muchas personas cercanas al cantante consideraban lógico: todo el patrimonio de Liam Payne quedará para Bear.