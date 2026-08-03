El cantante vive actualmente un periodo marcado por el equilibrio entre el trabajo y su vida personal

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El año 2025 marcó un antes y un después en la vida de Almácor, exconcursante de 'Supervivientes', estuvo alejado temporalmente de los estudios de grabación, los escenarios y la rutina que había construido alrededor de sus canciones para enfrentarlo a una aventura completamente distinta en Honduras. La isla le ofreció hambre, convivencia extrema, pruebas físicas y largas jornadas sin las comodidades que formaban parte de su vida cotidiana.

Pero también le permitió detenerse, observar su historia con perspectiva y comprender qué cosas ocupaban realmente el centro de sus prioridades. El concurso terminó antes de lo previsto debido a una grave lesión en el brazo, una salida que Almácor vivió con frustración y tristeza, pero que acabó transformando en un aprendizaje personal.

Después de regresar a España, el artista no tardó en recuperar el ritmo de trabajo. Volvió al estudio, retomó la creación de nuevas canciones, participó en colaboraciones y comenzó a preparar videoclips y actuaciones. La música, que ya era su gran vocación antes de viajar a Honduras, adquirió todavía más importancia después de la experiencia.

Sin embargo, su vida actual no gira únicamente alrededor de su carrera. Almácor también ha procurado reservar tiempo para su familia, sus amigos y Helena Gonru, la mujer que lo acompañó durante los momentos más difíciles del reality y con la que acaba de dar uno de los pasos más importantes de su vida. El 4 de julio de 2026, la pareja celebró su boda en una ceremonia organizada a las afueras de Madrid.

Un 2025 lleno de emociones y crecimiento personal

Almácor, exconcursante de 'Supervivientes' tuvo un accidente en el programa que le devolvió a España. El accidente se produjo durante una prueba de recompensa. Almácor perdió el equilibrio y sufrió una caída en la que el brazo quedó atrapado de una manera especialmente dolorosa.

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Después de regresar a España, Almácor compartió una reflexión especialmente sincera sobre lo que había aprendido durante aquellos meses. El cantante reconoció que la experiencia lo había ayudado a darse cuenta de lo que realmente quería, hacer música durante toda su vida, casarse con Helena y permanecer cerca de su familia.

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La vida profesional de Almácor tras ‘Supervivientes’

La salida del reality no frenó la carrera musical del cantante. Al contrario, el artista regresó con nuevas experiencias que transformar en canciones y con una mayor determinación para consolidar su lugar dentro de la industria.

Tras su paso por 'Supervivientes', volvió a trabajar en canciones en solitario y en colaboraciones con otros artistas. Los estudios de grabación recuperaron el protagonismo y su agenda comenzó a llenarse nuevamente de sesiones creativas, rodajes de videoclips y actuaciones. Su catálogo reciente refleja esa actividad. En las plataformas musicales aparecen temas como "Por si duele", "Ángel o diablita", "No puedo vivir sin ti", "Santa nunca se equivoca", "Lo más bonito de lo más triste", "Bikini y Mi plan".

En 2026, Almácor regresó al "Benidorm Fest"como artista invitado, una aparición que simbolizaba el camino recorrido desde su debut en el certamen. Ya no era únicamente uno de los candidatos que buscaban hacerse un hueco, sino un cantante con una trayectoria fortalecida por la música y la televisión.

Familia, amigos y viajes

Tras regresar de Honduras, Almácor no solo retomó su carrera musical. También quiso recuperar el tiempo con las personas que forman parte de su vida lejos de los escenarios. La experiencia en 'Supervivientes' le ayudó a valorar todavía más a su familia y a comprender que el éxito profesional necesita convivir con momentos de calma y normalidad.

Por eso, entre grabaciones, conciertos y compromisos, intenta reservar espacio para comidas familiares, celebraciones y planes sencillos con sus amigos de siempre. Tardes en los recreativos, cenas improvisadas, reuniones y escapadas se han convertido en el contrapunto perfecto a una agenda cada vez más intensa.

Los viajes también ocupan un lugar importante en su día a día. Algunos están relacionados con actuaciones o nuevos proyectos, mientras que otros le permiten desconectar junto a Helena y su círculo más cercano. A través de vídeos y vlogs, el cantante ha mostrado una faceta más espontánea, formada por trayectos, bromas y escenas cotidianas que acercan a sus seguidores a la persona que existe detrás de Almácor.

Helena Gonru, su gran apoyo y la boda que selló su historia

Helena Gonru ha sido una figura esencial en la vida de Almácor durante los últimos años. Su relación ya estaba consolidada antes su paso por el programa, pero la distancia y la lesión que obligó al cantante a abandonar el concurso reforzaron todavía más su vínculo.

Durante su paso por Honduras, Almácor tuvo claro que uno de sus grandes deseos era construir un futuro junto a ella. La pareja se comprometió durante el reality y comenzó entonces a preparar una nueva etapa que culminó el 4 de julio de 2026 con su boda a las afueras de Madrid.

Rodeados de familiares, amigos y algunos compañeros del concurso, Almácor y Helena se dieron el “sí, quiero” en una celebración llena de emoción y música. El cantante dedicó a su esposa una canción inédita y ambos compartieron detalles simbólicos de su historia, entre ellos un tatuaje conjunto.

El enlace confirmó que Helena no es solo su pareja, sino también una de las personas que le han ayudado a mantener el equilibrio entre la música, la exposición pública y su vida personal.