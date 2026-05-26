Los exconcursantes han recordado lo mejor y lo peor de su experiencia en Cayos Cochinos y todo lo que han aprendido un año después de su aventura

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Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ Almácor y Alma Bollo han recordado su paso por Honduras durante su visita a Lolalolita Land, donde ambos han reflexionado sobre las secuelas físicas y emocionales del reality, además de comentar algunos aspectos de la actual edición del programa.

Así han recordado los exconcursantes su paso por Honduras

Almácor, que participó en la edición de 2025, confesó entre risas que todavía siente una especie de “recuerdo de Vietnam” cada vez que ve imágenes del concurso. El cantante reconoció que no está siguiendo la edición tan de cerca como le gustaría precisamente porque revivir ciertas escenas le genera angustia tras la dureza extrema que experimentó en Honduras. Durante la entrevista explicó que antes de viajar tenía una idea completamente equivocada de cómo era realmente la supervivencia y que incluso pensaba que los concursantes “comían bajo manga”. Sin embargo, aseguró que la experiencia le hizo darse cuenta de lo duro que resulta convivir con el hambre y las condiciones extremas de la isla.

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El artista también habló del famoso “efecto rebote” tras abandonar el reality. Aunque aseguró - tal y como puedes ver dando play al vídeo - que se ha cuidado para evitar cambios drásticos de peso, sí reconoció que la experiencia marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Almácor explicó que, tras regresar de Honduras, replanteó muchas cosas y decidió centrarse plenamente en su música y en un nuevo EP que está preparando junto a su equipo. Además, dejó una de las reflexiones más sinceras de la conversación al explicar que el concurso le enseñó a valorar las cosas verdaderamente importantes: “Me quiero casar y quiero hacer música”, resumió, asegurando que en la isla comprendió que muchas veces la vida “es mucho más sencilla de lo que creemos”.

Por su parte, Alma Bollo, concursante de la edición de 2023, también recordó en el programa digital cómo vivió una de las aventuras más intensas de su vida. La influencer admitió que sigue el reality “a trozos”, especialmente a través de redes sociales, y no dudó en posicionarse sobre algunos de los participantes actuales. Entre sus favoritas mencionó a Maica, Claudia y Nagore, destacando especialmente la capacidad de Claudia para sobrevivir pese a los conflictos de convivencia.

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Durante la entrevista, Alma defendió que el ganador ideal de Supervivientes debe ser “completo”, recordando que el formato no solo consiste en pescar o superar pruebas físicas, sino también en generar contenido y conectar con la audiencia. Según explicó, un buen superviviente debe destacar en la convivencia, las pruebas y, sobre todo, demostrar compañerismo.

La hija de Raquel Bollo también recordó uno de los momentos más felices de su edición: una comida grupal en Cayo Paloma junto a compañeros como Jonan, Adara o Bosco. Sin embargo, no ocultó las secuelas que arrastró tras el programa. Aunque aseguró que no sufrió efecto rebote, sí confesó haber padecido problemas físicos, digestivos y psicológicos, motivo por el que continúa yendo a terapia. Alma recomendó a los futuros concursantes rodearse de cariño y apoyo emocional tras abandonar el reality, ya que considera que la experiencia deja una huella mucho más profunda de lo que el público imagina.

¡Dale al play para ver las entrevistas al completo!