Aunque la empresaria está acostumbrada a situarse bajo el foco mediático, en esta ocasión ha reconocido que los comentarios han llegado a afectarle más de lo que esperaba

Georgina Rodríguez estalla tras los comentarios sobre su físico: "Lo hablé con Cristiano y le dije que me preocupa que me llamen gorda"

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Las redes sociales se han convertido, una vez más, en el escenario de un intenso debate sobre los cánones de belleza y la presión estética. En esta ocasión, la protagonista ha sido Georgina Rodríguez, que ha decidido romper su silencio después de recibir numerosos comentarios sobre su aspecto físico durante los últimos días.

En vez de ignorar la polémica, la empresaria ha querido compartir con sus seguidores cómo vivió ese momento de inseguridad y, sobre todo, cuál fue la reacción de Cristiano Ronaldo, cuyas palabras se han convertido en uno de los mensajes más comentados de las últimas horas.

Las críticas que han desatado la controversia

Todo comenzó cuando varios usuarios en redes sociales empezaron a comentar el físico de Georgina tras difundirse unas fotos suyas en un barco, asegurando que había ganado peso. Los comentarios, algunos de ellos especialmente duros, no tardaron en multiplicarse en diferentes plataformas, donde volvieron a surgir las habituales comparaciones sobre la imagen de personajes públicos.

Aunque la modelo está acostumbrada a situarse bajo el foco mediático desde hace años, en esta ocasión ha reconocido que las críticas llegaron a afectarle más de lo que esperaba.

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No es la primera vez que Georgina se enfrenta a comentarios sobre su cuerpo. Desde que saltó a la fama, su aspecto físico ha sido objeto de análisis constante por parte de algunos usuarios, que han opinado sobre su peso, sus curvas o su forma física. Sin embargo, esta vez ha decidido hablar abiertamente de cómo se sintió.

La reacción de Cristiano

Ha sido la propia Georgina quien ha revelado, a través de sus redes sociales, la conversación que mantuvo con Cristiano después de leer algunos de esos comentarios.

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La influencer ha confesado que trasladó al futbolista su preocupación por el impacto que esas críticas podían tener en su trabajo. "Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'".

La respuesta fue, según ha explicado Georgina, precisamente la que necesitaba escuchar en ese momento. "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien", le espetó el futbolista.

Tras eso, Georgina ha querido lanzar una reflexión sobre la importancia de recordar aquello que realmente tiene valor. "A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa", ha escrito, dejando claro que las palabras de Cristiano le ayudaron a recuperar la perspectiva.