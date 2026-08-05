Aguasantas enseña la cara de su bebé y hace una emotiva reflexión

Natalia Sette 05 AGO 2026 - 18:38h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' reflexiona sobre el cambio de pensamiento que ha tenido sobre la maternidad en la semana 31 de embarazo

Aguasantas rompe en llanto al explicar por qué no tendrá la ayuda de su madre cuando nazca el bebé

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Aguasantas Vilches atraviesa una de las etapas más especiales de su vida. Tras hablar abiertamente sobre la responsabilidad que siente al traer un hijo al mundo , la exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido con su comunidad de seguidores una emotiva reflexión a través de un bonito video y enseña la cara de su bebé.

La sevillana ha emocionado a su público al enseñar los rasgos de su pequeño a través de una nítida imagen obtenida durante su última revisión ginecológica. “Cada vez queda menos para encontrarnos y aquí estamos ya ultimando todo para recibirte”, ha escrito entusiasmada sobre la captura de la ecografía, donde se aprecia con absoluta claridad la carita del bebé.

Tras publicar este tierno momento, la influencer ha querido ir un paso más allá en sus redes sociales compartiendo un emotivo vídeo recopilatorio que resume los momentos más significativos de su embarazo. Sin embargo, lo que más ha calado entre sus seguidores ha sido el sincero mensaje con el que ha acompañado estas imágenes del proceso.

En esta publicación, Aguasantas ha echado la vista atrás para recordar cómo pensaba en su juventud y de qué manera ha ido evolucionando su perspectiva sobre formar una familia. “Recuerdo haber dicho en mi rebeldía de los 18 que yo nunca iba a ser mamá”, ha confesado sin tapujos.

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La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha querido explicar el trasfondo de aquella rotunda negativa de su adolescencia, desvelando que detrás de esa coraza solo se escondían inseguridades. “Con el tiempo entendí que no era desde un no querer, sino desde un montón de miedos que me tocó ir quitando uno a uno como quien quita las capas de una cebolla”, ha reflexionado con gran madurez.

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La andaluza ha querido dedicarle unas palabras repletas de amor a su futuro hijo, dejando claro que el camino recorrido ha merecido la pena. “Podría decirte que eres muy querido y esperado, pero eso es muy simple frente a la realidad de que eres mi más grande anhelo”, ha sentenciado con el corazón en la mano.

Con este sincero testimonio, Aguasantas afronta la recta final de su embarazo arropada por el cariño de sus seguidoras, ultimando los preparativos para la ansiada llegada de su pequeño y demostrando que ha superado sus temores más profundos para dar la bienvenida a la maternidad.