Equipo Outdoor 25 JUL 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido un consejo muy reflexivo dirigido a las jóvenes que se plantean ser madres en un futuro

Aguasantas se emociona al ver la cara de su hijo en común con Juan José Peña: “No lo puedo explicar”

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Aguasantas Vilches ha querido compartir con sus seguidores una profunda reflexión sobre la maternidad, coincidiendo con una etapa en la que, según ha bromeado ella misma, no deja de ver embarazos a su alrededor. La exconcursante de ‘GH VIP’, que hace apenas unos días reflexionaba sobre todo lo que ha hecho por su bebé incluso antes de nacer, no ha dudado en compartir también esta nueva reflexión con sus seguidores.

“Y vengan niños al mundo, ¿por qué ahora veo más embarazos que nunca?”, ha escrito entre risas, para rematar con un irónico “me llevé 33 años para que llegara mi momento y resulta que es el de todas, casualidad”, dejando claro que no piensa tomarse muy en serio la coincidencia.

Sin embargo, más allá de la anécdota, la sevillana, que hace unos días se sinceraba entre lágrimas sobre la salud de su madre, ha querido ir un paso más allá con un mensaje mucho más profundo sobre lo que significa convertirse en madre. "Es una de las cosas más bonitas del mundo para cualquier mujer, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo cruel y que no es ley de vida sufrir, no lo es", ha reflexionado, dejando claro que no comparte la idea de normalizar el sufrimiento asociado a la maternidad.

Aguasantas ha querido dar un consejo a cualquier joven que se plantee ser madre: ser consciente de la responsabilidad, tanto física como emocional, que supone ese paso. "Es cierto que nadie aprende a ser madre hasta que lo es, pero la conciencia y la reflexión empiezan mucho antes", ha explicado.

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En su mensaje, ha querido conectar la maternidad con la propia infancia de cada persona, apuntando que muchas heridas nacen de carencias arrastradas desde niños. "Antes de pensar en cómo serás como madre, piensa en cómo has vivido como hija", ha aconsejado, animando a reflexionar sobre todo lo que a cada una le faltó, todo lo que sus padres hicieron por ella, y todo lo que podrían haber hecho y no hicieron. Según ha explicado, conocer la propia historia familiar ayuda a decidir qué patrones repetir y cuáles romper de cara a la crianza.

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Con esta reflexión, la influencer ha querido dejar claro que ser madre no consiste solo en traer un hijo al mundo, sino en asumir la responsabilidad de la huella que se dejará en él, un mensaje que ha calado hondo entre sus seguidoras, muchas de ellas también embarazadas o pensando en serlo en un futuro próximo.