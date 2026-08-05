La instrucción del caso se llevará a cabo en el juzgado especializado de Violencia sobre la Mujer

El presunto autor del crimen de Benahavís intentó degollarse antes de ser detenido

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MálagaEl hombre detenido el pasado viernes como presunto autor del asesinato de su expareja en una vivienda de Benahavís, Málaga, el pasado 21 de julio, ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, tal como ha dispuesto la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella.

Sobre el varón, que habría acuchillado a la mujer, de 45 años, utilizando un cúter con el que le causó varias heridas, dos de ellas en el cuello que resultaron mortales de necesidad, pesa ahora una investigación por los delitos de homicidio y contra la libertad sexual, por lo que el procedimiento será enviado en los próximos días a la plaza de Violencia sobre la Mujer.

La víctima presentaba claros signos de violencia: tenía cortes en el cuello, con la camisa y el sujetador rotos

Ante los hechos acontecidos, la instrucción del caso se llevará a cabo en el juzgado especializado tras comprobarse que el presunto agresor y la víctima mantuvieron una relación sentimental en el pasado, –que pudo haber sido retomada antes de ocurrir los hechos–, y que existían indicios de la comisión de un delito contra la libertad sexual sobre la mujer.

El cuerpo de la víctima presentaba dos cortes en el cuello y en el lugar del crimen los agentes, apreciando claros signos de violencia, comprobaron cómo su camisa y su sujetador estaban rotos, fruto de un forcejeo.

Tras el homicidio, los agentes lograron detener al varón en la localidad malagueña de Istán, después de lo cual tuvieron que trasladarlo al Hospital Costa del Sol por los cortes en las venas y en el cuello que se provocó cuando se estaba procediendo a su detención.

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La mujer le alquiló una habitación en la casa donde residía

Tanto el agresor como la víctima son de nacionalidad extranjera y habían mantenido una relación sentimental durante el año 2019. A su término, el detenido volvió a su país, pero finalmente optó por regresar a Benahavís, donde volvió a contactar con la mujer.

Según las pesquisas realizadas, ella le había alquilado una habitación en la casa donde residía, siendo que ahora la investigación trata de concluir si ambos retomaron la relación sentimental y si la agresión mortal se produjo como consecuencia de un ataque de celos del detenido.

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Aquel 21 de julio fue un vecino el que alertó a las autoridades: había escuchado un grito muy fuerte, había mucha sangre en el lugar y un hombre acababa de salir del lugar de forma precipitada subiéndose a un vehículo.

Tras ello, efectivos de la Guardia Civil pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda que, finalmente, permitió la localización y detención del sospechoso el pasado 31 de julio. Ahora, tras la decisión de la plaza número 4 de la Sección de Tribunal de Instancia de Marbella, y como informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se ha decretado su ingreso en prisión provisional.