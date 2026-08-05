Claudia Martínez rescata sus fotos de pequeña y Mario reacciona riéndose

Natalia Sette 05 AGO 2026 - 09:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra cómo era su pelo cuando era pequeña y Mario se ríe al verlo

Claudia Martínez comunica la decisión que ha tomado sobre la lactancia de su futura hija y la postura de Mario González al respecto

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Claudia Martínez y Mario González afrontan la recta final del embarazo en un momento de plena complicidad. Tras el intercambio de románticas declaraciones con motivo del 30 cumpleaños de la influencer y la baby shower de Valentina, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha rescatado sus fotos de pequeña y ha enseñado la reacción de Mario riéndose.

La exconcursante de 'Supervivientes', que ya ha visto la cara de su bebé, ha decidido hacer un viaje al pasado para buscar posibles parecidos con la pequeña que viene en camino. “Ayer abrimos el baúl de los recuerdos para ver mis fotos de bebé (creo que las había visto una vez y ni me acordaba de cómo era)”, ha contado a sus seguidores.

La intención principal era comparar sus rasgos con los de Valentina nada más nacer. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha dejado claro que la genética no es una preocupación para ella. “Repito, me da igual si se parece a mí o a Mario. Yo feliz de que se parezca a él porque para mí es el hombre más guapo del mundo y me encantará verlo en ella también”, ha confesado de lo más enamorada.

Sin embargo, el hallazgo del álbum de fotos provocó un mar de risas en el salón de su casa debido al llamativo peinado que lucía Claudia durante su infancia. La catalana ha grabado un divertido vídeo mostrando las carcajadas de Mario, del hijo de este y de su propia madre ante su frondosa melena rizada. “El cachondito que llevaban todos”, ha bromeado.

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Durante el vídeo, Claudia no ha dudado en preguntarle entre bromas a su pareja: “¿Estás asustado?”. El madrileño, sin poder contener la risa ante la voluminosa melena de su novia, ha reaccionado al instante: “Tenías como un casco en la cabeza”.

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A pesar de las bromas, la pareja tiene claro cuál será algo que va a heredar la pequeña. “Lo que sí sabemos es que saldrá con el pelo un poco rizado”, ha asegurado la creadora de contenido, recordando que tanto sus padres como su hermana lucen el mismo cabello, además del propio Mario, a quien la audiencia pudo ver con sus rizos naturales durante su paso por Honduras.

Enseñar todas las imágenes a través de sus ‘stories’ provocó una reacción masiva por parte de su comunidad, fascinada al ver el cabello al natural de Claudia y preguntándole el motivo por el que se lo alisa habitualmente. “Siempre que os enseño mi pelo al natural me decís esto. Gracias, pero a mí me gusta cuando salgo de la playa, de normal no. Amo los rizos pero no en mí”, ha zanjado cerrando el tema.