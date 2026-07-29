Natalia Sette 29 JUL 2026 - 10:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha escrito una carta abierta de amor para Claudia Martínez en la semana 34 de embarazo

Claudia Martínez comunica la decisión que ha tomado sobre la lactancia de su futura hija y la postura de Mario González al respecto

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Claudia Martínez y Mario González se encuentran viviendo uno de los momentos más dulces y especiales de sus vidas. En la recta final de su embarazo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha celebrado por todo lo alto su 30 cumpleaños junto a la baby shower de la pequeña Valentina en una emotiva fiesta doble al aire libre. Tras la mágica jornada, el madrileño ha querido dedicarle una romántica carta pública a su chica.

Con un emotivo carrusel de fotografías del día de la celebración, Mario ha compartido un profundo mensaje en el que repasa lo mucho que ha cambiado su vida en los últimos doce meses . “Valentina y tu cumple, quién nos iba a decir hace un año que íbamos a estar celebrando esto, ¡y hacerlo me hace el hombre más feliz del mundo!”, ha comenzado expresando el exconcursante.

Consciente del esfuerzo físico y emocional que requiere la recta final de la gestación, Mario no ha dudado en poner en valor la entrega de la futura madre. “¡Solo puedo agradecerte todo este proceso y sacrificio que estás haciendo para traer a nuestra bebé al mundo!”, le ha dedicado de lo más emocionado, reconociendo el gran trabajo que Claudia está llevando a cabo.

El empresario ha querido dedicarle también unas palabras muy tiernas sobre su inminente faceta como madre. “Otro año más a tu lado, y espero que sea una vida juntos. ¡Eres muy especial y sé que serás la mejor madre del mundo!”, ha manifestado con absoluta convicción.

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Desbordado por la ilusión ante la inminente llegada de la pequeña, Mario ha dejado claro lo emocionado que se siente por la etapa que están a punto de comenzar como padres. “Estoy ansioso de ver la familia que hemos formado y disfrutar con vosotros todo lo que nos espera”, ha confesado sobre el ilusionante futuro en común que tienen por delante.

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Para concluir su emotivo discurso, el joven ha querido gritar a los cuatro vientos el profundo amor y la gratitud que siente hacia su pareja en este momento tan señalado. “¡Gracias por tanto! ¡Te amo mucho!”, ha sentenciado tajante en la publicación, derritiendo el corazón de todos los seguidores de la pareja.

Ella, por su parte, ha publicado estas declaraciones en sus ‘stories’ de Instagram y ha reaccionado con un “te amo con todo mi corazón”. Este gesto por parte de ambos no hace más que demostrar que a pesar de los baches por los que han pasado, están en la etapa más estable y fuerte de su relación.