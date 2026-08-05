Claudia Martínez habla de su mayor miedo a pocas semanas de dar a luz y enseña el estado de su ombligo

Natalia Sette 05 AGO 2026 - 13:40h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se abre con sus seguidores y confiesa que el nerviosismo se ha apoderado de ella al llegar a la semana 36

Claudia Martínez rescata sus fotos de pequeña y Mario reacciona riéndose: “El cachondeito que llevaba”

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Claudia Martínez se encuentra inmersa en una auténtica montaña rusa de emociones en la recta final de su embarazo. A las puertas de dar la bienvenida a Valentina, su primera hija en común con Mario González, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado con total sinceridad de su mayor miedo y ha enseñado además el estado de su ombligo.

Tras acudir a su última revisión ginecológica y emocionarse al ver el rostro de su pequeña , la exparticipante de ‘Supervivientes’ y Mario se encuentran ultimando todos los detalles para la llegada de la recién nacida. La pareja está inmersa en las últimas compras para la habitación de la pequeña, organizando todo lo necesario para que esté listo antes del parto.

Además de los preparativos, los cambios físicos propios de esta etapa siguen haciendo su aparición. La catalana ha querido mostrar a su comunidad el estado actual de su tripita a través de un divertido comentario: “Se me está saliendo un poquiiiiito el ombligo, a ver si resiste y se queda así porfiss”, ha desvelado.

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Es común que el ombligo de las embarazadas se salga por la presión que ejerce el útero al expandirse. Los músculos del abdomen se estiran y se produce una pequeña hernia umbilical. Esto suele ocurrir a partir del tercer trimestre pero depende mucho del cuerpo de la mujer. En algunos casos ocurre y en otro no.

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Además de compartir esto con su comunidad, la influencer ha hablado de los nervios que le han empezado a surgir a raíz de entrar en la semana 36 de gestación. Lo ha hecho compartiendo la captura de pantalla de la aplicación móvil de gestación que utiliza, donde se compara el tamaño actual del bebé con el de un gato, alcanzando ya los 47,3 centímetros de longitud y un peso estimado de 2,81 kilos.

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Alcanzar esta semana ha desencadenado en la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ una gran inquietud vinculada a su entorno familiar. Su mayor temor en estos momentos es que el parto se le acabe adelantando antes de lo previsto.

“Es fuerte eh, mi sobrino nació con 36. Estoy nerviosa. Ayer lloré”, ha confesado Claudia con total transparencia sobre el impacto emocional que le produce pensar en un nacimiento inminente. A pesar de esos inevitables miedos y de la sensibilidad a flor de piel, la pareja enfrenta con absoluta ilusión la cuenta atrás definitiva para sostener en brazos a Valentina.