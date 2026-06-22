Naomi Asensi enseña las secuelas de un problema médico que arrastra

Natalia Sette 22 JUN 2026 - 16:51h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra a través de una imágen las consecuencias de un problema médico que arrastra desde hace tiempo

Naomi Asensi hace el ‘house tour’ de su nueva casa: dos habitaciones, desayunador y suelos radiantes

Compartir







Naomi Asensi se ha mostrado siempre muy abierta a la hora de visibilizar los diferentes problemas de salud que le afectan en su día a día. Si recientemente la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sinceraba con su comunidad de seguidores sobre la polifagia que arrastra desde siempre , ahora ha querido compartir otro contratiempo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña las secuelas de un problema médico.

La influencer se encuentra disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Ibiza junto a una amiga, pero el viaje se ha visto ligeramente empañado por un doloroso descuido con su alimentación. Durante una de sus noches en la isla, la ganadora de ‘GH VIP 8’ decidió acudir a un restaurante italiano para cenar.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi anuncia un importante cambio en su vida

Naomi no pudo resistirse a los encantos de la gastronomía del local y se pidió una pizza. Sin embargo, el problema llegó inmediatamente después, al darse cuenta de que se había olvidado de algo fundamental: sus pastillas de la intolerancia a la lactosa. Eso ha tenido grandes consecuencias para su cuerpo.

PUEDE INTERESARTE La novia del ex de Naomi Asensi le dedica una canción y la ella reacciona

A través de sus ‘stories’, la expareja de Adrián Blanch enseña una notable hinchazón abdominal. Con el característico sentido del humor que la define, Naomi ha querido restarle hierro al asunto: “Por lo menos ya sabemos cómo seré embarazada”. El volúmen de su barriga ha crecido tanto, que hasta ella misma bromea con que podría ser la barriga de una embarazada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Claramente no he traído mis pastillas de la intolerancia a la lactosa”, ha explicado con honestidad. Al no haber metido en la maleta las enzimas digestivas que la ayudan a procesar los lácteos, su cuerpo ha reaccionado de forma inmediata al queso de la pizza, provocándole una fuerte inflamación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al igual que ocurre con los suplementos naturales que utiliza para controlar los picos de azúcar y saciar sus antojos, Naomi sabe bien que este tipo de pastillas son fundamentales para evitar que las intolerancias le jueguen una mala pasada.

Pese a las evidentes secuelas físicas y las molestias de la digestión, la de Valencia sigue exprimiendo al máximo su estancia en Baleares, dejando claro que ningún problema de salud le va a quitar las ganas de disfrutar del verano.