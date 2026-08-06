Natalia Sette 06 AGO 2026 - 13:21h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha estallado tras varios días recibiendo advertencias y comentarios negativos sobre su incipiente relación

La nueva ilusión de Naomi Asensi: futbolista y expareja de Gal·la Mora, de ‘La isla de las tentaciones 4’

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Naomi Asensi ha dicho basta. Las recientes imágenes que confirmaban su incipiente romance con el futbolista Raúl Sánchez han desatado una oleada de especulaciones y comentarios negativos en sus redes sociales. Tras varios días recibiendo críticas, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha respondido con un extenso comunicado defendiendo su relación.

La controversia se originó a raíz de un antiguo podcast grabado por Gal·la Mora tras su ruptura con el deportista , donde hablaba de un ex y de los episodios complicados de una relación tóxica. Al asumir que las palabras de Gal·la se referían a Raúl, multitud de usuarios comenzaron a enviar advertencias a la ganadora de ‘GH DÚO’.

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Tras varios días recibiendo reproches sobre su nuevo compañero y sobre su propia persona, la influencer ha decidido emitir un extenso y tajante comunicado a través de su canal de difusión de Instagram para aclarar la situación. “La verdad que es inevitable que te embajone a ratos la barbaridad de comentarios que estoy leyendo sobre mi persona o sobre gente que me rodea”, ha comenzado confesando.

Pese al mal trago, la creadora de contenido ha querido recalcar la confianza que tiene en sí misma y en las decisiones que toma en su vida privada. “Creo que los que me conocéis y lleváis aquí tiempo sabéis quién soy y cómo soy. Es inevitable que quien no me conozca me esté metiendo en un saco que no me pertenece, pero yo no soy responsable de lo que la gente pueda opinar, así que es libre”, ha argumentado.

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Asimismo, la valenciana ha defendido su criterio a la hora de elegir a las personas que la acompañan. “Llevo casi 4 años ya por aquí y creo que si algo ha quedado claro es que tonta no soy. Sé con quién me junto, con quién no, me rodeo siempre de gente buena y sé muy bien poner límites”, ha asegurado tajante.

La influencer piensa que muchos de sus seguidores se quedaron con la imagen que dio cuando entró a ‘La isla de las tentaciones’ y ha explicado que de esa Naomi ya no queda nada. “Ni yo soy la loquilla que fue a la isla con 26 años (tengo 31 ya) ni casi nadie en este mundo creo que no haya aprendido y evolucionado en 4/5 años”, ha reflexionado.

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Para dar por finalizado su mensaje, la creadora de contenido ha hecho una firme petición a sus seguidores respecto a su vida sentimental. “Sabéis que soy bastante reservada en cuanto a mis relaciones, pero podéis dar por hecho que si tengo alguna en algún momento es porque me hace bien. No soy ninguna niña que no sepa lo que quiere y lo que hace. Por ende, si alguien me quiere y me hace bien, espero que le tratéis bien”, ha sentenciado.

Con estas declaraciones, Naomi pretende zanjar el gran debate que se ha armado estos últimos días alrededor de la figura de su nueva ilusión. Solo el tiempo dirá si sus seguidores tenían razón al advertirla o por el contrario se equivocan. De momento, la influencer ha decidido hacer oídos sordos y seguir adelante con el futbolista.