Ivana Icardi responde a las críticas que recibe sobre su físico

Natalia Sette 06 MAY 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica en sus 'stories' los contantes mensajes hirientes que le llegan y responde tajante

Ivana Icardi toma una importante decisión tras su remodelación corporal

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Ivana Icardi continúa su camino hacia la recuperación total tras su reciente remodelación corporal , compartiendo cada paso con una transparencia que no deja indiferente a nadie. Tras dos meses de su paso por quirófano, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha estallado contra todos aquellos que critican su físico y responde tajante.

Desde que se operó y ha comenzado a enseñar el resultado , la exconcursante de ‘GH DUO’ no ha dejado de recibir comentarios hirientes sobre su cuerpo. La hermana de Mauro Icardi ha decidido no callarse más y ha denunciado el acoso recibido, mostrando capturas de mensajes cargados de agresividad. "Vos SOS berreta gorda resentida!!", le espetaba una usuaria, quien poco después, al verla entrenar, cambiaba el insulto por un consejo cargado de condescendencia: "Tienes mala postura por eso no tenes lindo cuerpo, te paras muy mal, tienes que trabajar la postura".

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La respuesta de Ivana no se ha hecho esperar, estallando contra este tipo de comportamientos en internet. "Este tipo de mujeres son todo lo que está mal en la vida… pero se imaginan con quién comparte valores no? porque la defiende y todo", ha reflexionado la joven. Estas palabras han disparado las especulaciones de sus seguidores, quienes sugieren que podría estar lanzando un dardo indirecto hacia su excuñada, Wanda Nara, aunque es algo que la propia Ivana no ha confirmado de forma segura.

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Para la exconcursante de GH DÚO, resulta incomprensible la actitud de quienes la juzgan de forma contradictoria. "Cómo puede insultarme de acá para arriba y de acá para abajo darme "consejos" pasivo agresivos", se preguntaba con indignación. A pesar de estos constantes juicios sobre su cuerpo, Ivana se muestra orgullosa de haber apostado por un cambio personal y físico que la hace sentir mucho mejor consigo misma.

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Tanto es así, que ha empezado de nuevo a hacer ejercicio en un gimnasio. "Mi doctora me autorizó a hacer ejercicio aunque siga hinchada y no haya pasado mucho tiempo desde que me operé", ha explicado tras subir un video entrenando. Parece ser que lo único que le importa a la cantante es mantener su buen estado físico y mental.