Ivana Icardi toma una importante decisión tras su remodelación corporal: “No sé qué me pasó”
La exconcursante de 'Supervivientes' ha dado un paso relacionado con su remodelación que marcará un antes y después en su vida
Ivana Icardi ha tomado una importante decisión tras someterse a una remodelación corporal completa. La que fuera participante de ‘Supervivientes’ pasó hace dos meses por quirófano para mejorar el aspecto físico de su abdomen. Ahora, ha optado por dar un paso relacionado con esta operación que marcará un antes y después en su vida.
Tras acudir a la revisión de su remodelación con algo de miedo debido a que, durante su viaje a Argentina se saltó la dieta, Ivana ha compartido con sus seguidores su decisión. El paso que ha dado tiene que ver con los motivos que la llevaron en su día a tomar la decisión de someterse a esta operación estética.
Honesta como siempre, la cantante confesó que el motivo principal para hacerse la remodelación fue que durante los últimos años, los malos hábitos la habían consumido. Hacía mucho tiempo que no iba al gimnasio o se cuidaba la alimentación, eso, sumado a varias mudanzas, estrés, la maternidad…hizo que su cuerpo cogiera una forma con la que no sentía agusto.
Aunque decidió solucionarlo por la vía sencilla, el mantenimiento de la operación conlleva esfuerzo y constancia, y es ahí por eso que ha decidido involucrarse al máximo. “Esta semana me digno a volver a entrenar”, ha anunciado a través de sus ‘stories’. Una vez ha estado prácticamente recuperado de la remodelación, la argentina se ha puesto manos a la obra.
“El basket es el único ejercicio junto a tres clases de entrenamiento híbrido que hice en casi dos años”, ha confesado con total honestidad. Durante dos años, Ivana ha dejado de lado el deporte, un hábito que antes era parte fundamental de su vida pero esto ha llegado a su fin. A partir de ahora, la exconcursante de ‘GH VIP’ irá retomando poco a poco el ejercicio para volver a incluirlo en su rutina.
“No sé qué me pasó, pero espero no volver a dejar de entrenar tanto tiempo”, ha concluido la influencer. Ivana está más que satisfecha con el resultado de su operación y no quiere que nada lo estropee y mucho menos su falta de constancia. Es por ello que ha prometido tomarse en serio la recuperación y el mantenimiento e irá compartiéndolo todo a través de su Instagram.