Críticas a Luitingo por el vídeo que ha publicado con su novia

Rocío Molina 02 FEB 2026 - 16:24h.

El finalista de 'GH VIP' ha reaccionado ante la polémica que ha surgido en torno al último vídeo que ha publicado con su novia

Las redes sociales han cargado contra Luitingo por el último vídeo que ha publicado con su novia. El músico y finalista de 'GH VIP' se ha convertido en la diana de una nueva polémica tras decir hace unos días lo que piensa de Roberto Mendoza, nuevo novio de su ex Jessica Bueno. En esta ocasión, los comentarios negativos le han llegado al andaluz a partir de un contenido que ha subido y que tachan de "forzado" o "excesivo".

No se podría imaginar Luitingo todo el revuelo que ha provocado la publicación que ha compartido para promocionar su nuevo tema musical 'Dos gatos'. Lo que él definía como un "sueño cumplido" se ha tornado en una sabor agrio al cuestionarle que está jugando con su pareja, con su identidad para hacerse publicidad.

En el vídeo que ha incendiado las redes se puede ver al finalista de 'GH VIP' bailando su nuevo single abrazado a su novia que está todo el rato de espaldas. Algo que no ha sentado bien y que se le ha criticado duramente. "Hacer estas cosas...", "siempre con los jueguecitos", la vas a desmontar", no madurarás nunca", se comporta como un niño pequeño" o "siempre bajo la falta de una mujer", son algunos ejemplos de las frases que le han dedicado.

A pesar de la lluvia de críticas recibidas, el intérprete de 'Chico Perfecto', la canción que puso banda sonora a 'Operación Camarón', también ha recibido el apoyo de sus fans que han celebrado el lanzamiento de esta nueva canción y el hecho de ver a Luitingo feliz junto a su nueva ilusión. Estos argumentan que la pareja se muestra transparente y que lo que pretendía el cantante era mandar un mensaje original y divertido para anunciar su single.

La respuesta de Luitingo a las críticas recibidas

Luitingo tiene claro que nada le va a empañar el buen momento que está viviendo y que quiere seguir protegiendo la identidad de la joven con la que lleva meses saliendo. Y, para esos que cuestionan que lo suyo es por interés, que está jugando con el misterio de su nueva novia y de su relación para generar más interés, el andaluz ha cargado contra ellos en un comentario dentro del mismo vídeo que ha generado tanto debate.

"A todas esas 'personas' que intentan manchar imagen, publicaciones, comentarios feos sobre otra mujer sin verla ni conocerla ni saber quien es deciros, que tenéis un problema bastante grande y necesitáis cura de inmediato", ha escrito.

El finalista de 'GH VIP' ha expresado la pena que le da el tener que vivir estas situaciones de "odio, envidia y celos" y ha alegado que por este tipo de acoso, muchas personas toman medidas drásticas. "Niños y jóvenes se suicidan por bullying. Tenéis poca vergüenza y cinismo", ha sido cómo el intérprete ha reaccionado ante las críticas.