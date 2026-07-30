Celia Molina 30 JUL 2026 - 15:54h.

La actriz ha publicado un texto en su cuenta de Instagram anunciando que tomará acciones legales sobre los bulos emitidos

El relato de Ester Expósito contra la violencia vicaria: “Meses después conocí la historia completa”

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La actriz Ester Expósito, que, actualmente mantiene una relación sentimental con el jugador de fútbol Kylian Mbappé, ha emitido un comunicado urgente en sus redes sociales a tenor de las "informaciones falsas" que se están publicando sobre su vida amorosa en los medios y las redes sociales.

"En los últimos meses y, especialmente, estos días, han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy. Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad. No todo vale y, esta vez, me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables", ha dicho la protagonista de 'Élite'.

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"Quieren herir mi dignidad"

Desde que se conoció su romance con el futbolista francés, muchos han sido los medios que se han interesado por su historia, a pesar de que ambos han sido extremadamente celosos de su intimidad. Desde que terminó el Mundial de Fútbol, donde Francia cayó en semifinales contra España por 2-0, muchos fotógrafos les han captado juntos disfrutando de las vacaciones, zanjando así los rumores de ruptura entre los dos que sonaron durante el desarrollo del torneo.

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Al contrario que Inés García, la actual novia de Lamine Yamal, que estuvo presente en las gradas durante todos los partidos de España, Ester Expósito no viajó a Estados Unidos para apoyar al jugador, sino que decidió quedarse en Madrid. Esto, añadido al prudente silencio de la actriz ante la derrota de Francia, provocó algunos comentarios y rumores sobre una posible ruptura temporal, que nunca ha sido confirmada ni desmentida.

Ester también fue mencionada en las redes sociales como novia del jugador de fútbol, como también lo fue Sara Carbonero cuando mantuvo una relación amorosa con el portero Iker Casillas. En tono machista, muchos usuarios de la nube adjudican la culpa de las derrotas de sus jugadores favoritos a las novias que tienen en cada momento y, mucho más, si éstas son famosas o conocidas.

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Por todo ello, la actriz, cuya foto con la equipación de Mbappé fue retirada apenas un segundo después de que él mismo la publicara, ha decidido emitir este comunicado en su cuenta de Instagram, con el fin de que terminen los comentarios sobre su relación, "una historia entre dos personas" que, según sus palabras, ambos quieren disfrutar sin ninguna contaminación.