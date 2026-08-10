La actriz Mónica Pont ha encontrado el equilibrio entre su vida profesional y personal recuperando la relación con su hijo y volviendo a creer en el amor

Mónica Pont confiesa con un nudo en la garganta cómo ha sido reconciliarse con su madre tras su larga guerra

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Después de varios años desarrollando su carrera al otro lado del Atlántico Mónica Pont atraviesa uno de sus momentos más ilusionantes. La actriz ha regresado a España con nuevos proyectos profesionales, una renovada estabilidad personal y la determinación de demostrar que todavía tiene mucho que aportar al mundo del espectáculo. Tras ocho años viviendo en México, donde consolidó su carrera como actriz internacional, ha decidido volver a situarse en primera línea mediática sin renunciar a todo lo construido durante esta etapa.

El regreso de la catalana no ha sido únicamente un cambio de residencia ha venido motivado por un importante paso al convertirse en empresaria y productora teatral, un desafío que afronta con la misma ilusión con la que comenzó su carrera como actriz. Al mismo tiempo, continúa vinculada al mercado audiovisual mexicano, donde sigue participando en producciones de gran alcance, consolidando una trayectoria que ha traspasado fronteras.

En el plano más personal, 2026 también se ha convertido en un año especialmente significativo. La actriz ha recuperado la relación con su hijo después de una etapa complicada, ha vuelto a enamorarse tras más de una década y disfruta compartiendo su día a día con miles de seguidores en redes sociales.

Empresaria teatral sin abandonar su carrera internacional

Tras ocho años instalada en México, la actriz Mónica Pont ha decidido regresar a España para emprender uno de los proyectos más ambiciosos de toda su trayectoria profesional. Ese nuevo camino llega de la mano del teatro. Después de más de un año de trabajo, reuniones y preparación, Mónica ha dado el salto como productora con 'Sofocos IA', una comedia que aborda la menopausia desde el humor, la naturalidad y una mirada completamente actual.

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El espectáculo incorpora números musicales, una cuidada puesta en escena, vestuario diseñado por Ágatha Ruiz de la Prada y la participación, a través de imágenes grabadas, de Fernando Esteso, en el que fue uno de sus últimos trabajos antes de fallecer. Este proyecto supone mucho más que un nuevo papel sobre el escenario. Para Mónica representa la oportunidad de situarse también detrás de la producción, asumir responsabilidades empresariales y demostrar una faceta completamente diferente dentro del mundo del espectáculo.

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Sin embargo, su regreso a España no significa una despedida de México. La actriz insiste en que el mercado latinoamericano forma ya parte de su identidad profesional y que no tiene intención de abandonar todo lo conseguido allí.

Una historia inesperada junto a Víctor Prat Heimerl

El ámbito profesional de la actriz no es el único que atraviesa un momento especialmente dulce. Después de muchos años centrada en su carrera y en reconstruir diferentes aspectos de su vida, ha vuelto a encontrar el amor.

La actriz mantiene una sólida relación con el empresario y financiero Víctor Prat Heimerl, con quien se deja ver cada vez con mayor naturalidad en distintos actos públicos. La complicidad entre ambos resulta evidente y la propia Mónica reconoce que está viviendo una de las etapas más felices de los últimos años. "Llevaba doce años sin estar enamorada; ya me tocaba", confesaba recientemente, dejando claro lo importante que ha sido este nuevo capítulo sentimental para ella.

Su relación, sin embargo, estuvo rodeada inicialmente de cierta polémica después de que surgieran informaciones que apuntaban a que Víctor había sido pareja de Elsa Anka. Ante esos rumores, Mónica fue tajante al aclarar cómo comenzaron realmente las cosas. Según explicó, ella misma había sido quien presentó a Víctor y a Elsa años atrás y no inició ninguna relación sentimental hasta saber que ambos habían puesto fin a su historia.

Fue durante unas vacaciones de Navidad en Baqueira cuando coincidieron de nuevo. En aquella conversación él le confirmó que ya estaba soltero y, pocos días después, volvieron a encontrarse durante una cena donde surgió una conexión completamente diferente.

La reconciliación con su hijo y una nueva etapa como influencer

Si hay un aspecto especialmente importante en la vida actual de la catalana, ese es el vínculo que ha conseguido reconstruir con su hijo. Durante años, la actriz reconoció públicamente el dolor que le produjo el distanciamiento entre ambos y la batalla emocional que libró para recuperar esa relación.

Con paciencia, diálogo y el paso del tiempo, madre e hijo han conseguido reencontrarse y dejar atrás una de las etapas más difíciles de sus vidas. Hoy, esa reconciliación se ha convertido en uno de los mayores motivos de felicidad para la actriz, que no esconde la emoción al hablar de esta nueva oportunidad para disfrutar de su familia.

Las redes sociales le han permitido mostrar una versión mucho más auténtica de sí misma, lejos de los personajes que ha interpretado durante décadas. A través de ellas comparte momentos cotidianos, reflexiones personales y los nuevos retos profesionales que afronta, consolidando una faceta como influencer que complementa perfectamente su carrera artística.