Cruce de indirectas entre Andrea Bueno y Álvaro Álvarez después de que él hiciera pública su nueva relación

Natalia Sette 11 AGO 2026 - 17:50h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se han inmerso en un intercambio de indirectas con una canción que no deja lugar a dudas

Andrea Bueno, de 'La isla de las tentaciones', se sincera sobre su ruptura con Álvaro Álvarez

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La tensión entre Andrea Bueno y Álvaro Álvarez ha alcanzado su punto máximo en los últimos días. Tras el controvertido rifirrafe en el que la malagueña le exigió respeto a su expareja recordando que su padre le sigue dando trabajo, ha habido un nuevo cruce de indirectas entre ellos después de que él confirmara su relación con su nueva novia.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' encendió la mecha al publicar un vídeo utilizando una canción cargada de pullas hacia Andrea, seis meses después de su ruptura . La letra de la canción elegida por el malagueño no dejaba lugar a dudas: “Estás durmiendo con la soledad. Me cambiaste por un mundo que tú elegiste y, pensando en mí, la estás pasando mal”.

El tema continuaba con estrofas aún más contundentes que apuntaban directamente a su antigua relación: “Eras buena para mentir, pero más buena siendo infiel. Ya tú no me causas morbo, yo no te quiero ni ver. No valoraste el tiempo, ni chocolates, ni flores. Ahora me extrañas y dices que quieres volver conmigo”.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, llenando la publicación de críticas hacia el joven con mensajes como “pesado, a ella la adoramos, a ti no”. Lejos de dejarlo pasar y dar un paso atrás, Álvaro decidió responder a sus ‘haters’ compartiendo únicamente un sticker de risa, confirmando que el video iba por Andrea.

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Por su parte, Andrea Bueno no tardó en contratacar en su propio perfil. La influencer grabó un vídeo utilizando exactamente la misma canción que su ex, pero añadiendo una demoledora frase dirigida tanto a Álvaro como a su nueva acompañante: “Tiene que ser incómodo estar con alguien que le sigue enviando indirectas a su ex”.

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Mientras el cruce de acusaciones se intensificaba, Álvaro y Ana continuaron mostrándose muy romántica en redes. En un claro contraataque, la pareja publicó un vídeo en el que la joven aparece posando con un ramo de flores regalado por el malagueño, acompañado del texto: “Las chicas sí queremos mil flores”.

Esta publicación ha sido interpretada por sus seguidores como una alusión directa a la letra sobre “flores y chocolates” que Álvaro dedicó previamente a Andrea. Por su parte, la nueva novia del malagueño no ha dudado en reaccionar dando 'me gusta' a varios comentarios que la defienden y que piden abiertamente que dejen de compararla con la exnovia de su chico.