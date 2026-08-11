Natalia Sette 11 AGO 2026 - 12:25h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' reciben cientos de mensajes de cariño y felicitaciones al anunciar la llegada al mundo de Carlota

El último posado de Lara Tronti, acompañada de Hugo Pérez y su hijo, antes de dar a luz a Carlota

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El nacimiento de la pequeña Carlota ha desatado una auténtica ola de amor en el universo de ‘La isla de las tentaciones’. Tras anunciar que el pasado 8 de agosto dieron la bienvenida a su segunda hija en común y mostrar los primeros posados familiares, Lara Tronti y Hugo Pérez se han visto arropados por un sinfín de felicitaciones por parte de Dulceida y otros compañeros de profesión.

La pareja no puede estar más feliz e ilusionada de comenzar esta nueva etapa siendo una familia de 4. Desde que anunciaron que iban a ser padres por segunda vez , Lara no ha dejado de compartir cada paso en su proceso de gestación. Esto la ha llevado a conectar mucho más con su comunidad, a los que ella misma bautizó como “tíos virtuales”.

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Es por ello que desde que publicaron las primeras fotos de Carlota, sus seguidores se volcaron con ellos, dejándoles cientos de mensajes de cariño y felicitaciones. Entre ellos, destaca el de Dulceida, compañera de profesión con la que tienen una relación cercana. La influencer no ha dudado en sumarse a la alegría de la pareja con unas afectuosas palabras: “¡Ayyy, enhorabuena familia preciosa!”.

El nacimiento de Carlota también ha vuelto a reunir de forma virtual a los exparticipantes de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’, quienes vivieron una de las experiencias más dura de su vida junto a los gallegos. Marina García les ha dedicado un tierno mensaje tras conocer a la recién nacida: “Bienvenida Carlota. Sois increíbles”.

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En esa misma línea, Lucía Sánchez se ha sumado a las enhorabuenas con un “felicidades familia”, mientras que Diego Pérez 'James Lover' se mostraba sumamente emocionado ante la estampa familiar: “¡Enhorabuena familia! ¡Sois una familia increíble! Me alegro mucho de veros así, un besazo enorme”.

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Asimismo, Claudia Acevedo no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar la bienvenida a la pequeña con un emotivo “enhorabuena”. A las felicitaciones de sus antiguos compañeros de República Dominicana se han sumado otros rostros muy conocidos de la televisión como Azahara Luque, quien compartió edición en 'Gran Hermano' con Hugo, enviándoles sus mejores deseos.

Por su parte, numerosos compañeros de profesión del universo digital han querido dejar sus muestras de cariño en la sección de comentarios. Figuras como Borja González, Claudia Martínez, David Vaquero, Darío Sellés, Sandra Férriz o Patri Pérez han llenado la publicación de buenos deseos y sin olvidarse tampoco del que se acaba de convertir en hermano mayor: “Nico va a ser el mejor hermano mayor. Enhorabuena familia”.