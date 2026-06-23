Natalia Sette 23 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vive uno de los momentos más emocionantes: ver la cara de su hija por primera vez

Lara Tronti enseña las últimas adquisiciones para su bebé

Compartir







Lara Tronti ha vivido una de las cosas más emocionantes de su embarazo: ver la cara de su segunda hija en común con Hugo Pérez. Si recientemente la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ compartía con sus seguidores cómo preparaba con mimo la maleta del hospital para el nacimiento de Carlota, ahora ha querido hacer partícipe a su comunidad de uno de los momentos más mágicos e importantes de esta recta final.

Después de organizar un espectacular baby shower , la gallega ha acudido a una clínica ginecológica para realizarse una ecografía en alta definición y ver, por primera vez, la cara de su pequeña. A través de su Instagram, la influencer ha compartido las nítidas imágenes de la bebé. “Me muero”, ha puesto emocionada al observar la ecografía.

PUEDE INTERESARTE Lara Tronti le hace a Hugo Pérez un original regalo por sus 30 años

Lara ha desvelado que la sesión no fue del todo sencilla al principio, ya que la pequeña Carlota decidió ponerse un tanto tímida ante las cámaras: “Al principio no se dejaba ver nada de nada, tenía las manos encima”, ha contado. Por suerte, el empeño de los profesionales médicos dio sus frutos y pudieron verle por fin la cara.

PUEDE INTERESARTE Lara Tronti desvela los primeros detalles de su nuevo proyecto profesional

“Con mucha paciencia, sobre todo de Marcela, logramos verle la carita”, ha agradecido públicamente a la profesional. Asimismo, la novia de Hugo Pérez ha querido hacer una pequeña advertencia a las futuras mamás, reconociendo que acudió a la cita un poco más tarde de los plazos recomendados: “Es cierto que tardé en ir, estoy en la semana 33 y lo ideal es más en la 30 por ahí, pero tuvimos suerte”, ha admitido aliviada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Como es normal, la creadora de contenido ha comenzado pronto a buscar parecidos y para sorpresa de muchos, existe uno pero no es ni ella ni Hugo. Lara ha subido una foto de la ecografía 5D que se hizo en su día con su primer hijo, Nico, y la ha puesto al lado de la de Carlota para que sus seguidores aprecien el innegable parecido entre ambos hermanos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Os juro que la miraba y me recordaba muchísimo a Nico jaja es que jo, tenía ganas de verla”, ha zanjado de lo más tierna. Con esto, Lara Tronti inicia la cuenta atrás definitiva para verle la cara, esta vez de verdad, el próximo mes de agosto.