Natalia Sette 01 AGO 2026 - 09:00h.

La hija de Paz Padilla se prueba su vestido de novia por última vez antes de su boda y pide ayuda por una duda que le ha surgido

Los tradicionalismos que Anna Ferrer Padilla no va a respetar en su boda

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Anna Ferrer Padilla se encuentra inmersa en una auténtica montaña rusa de emociones en la cuenta atrás para darle el 'sí, quiero' a Mario Cristóbal. Tras ultimar los detalles de los diferentes diseños que lucirá en su gran día, la hija de Paz Padilla ha acudido a la última prueba de su vestido de novia y pide ayuda a sus seguidores por un tema que la tiene en vilo.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, y a un mes de su boda , la influencer ha contado de lo más emocionada cómo ha vivido este importante momento. “Acabo de salir de la última prueba de mi vestido de novia”, ha confesado ante sus seguidores, revelando la enorme conmoción que le ha provocado ver su vestido completamente listo para la ceremonia.

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Ver la propuesta terminada ha supuesto un impacto que apenas ha logrado asimilar. “Ver por primera vez el vestido terminado, con su cola y con su todo, que no quiero dar pistas, me ha dado una impresión verme de novia”, ha asegurado. Pese a la impresión inicial, la joven se ha mostrado feliz con la elección: “Qué fuerte. Estoy súper contenta, me encanta el vestido es muy yo”.

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Sin embargo, asimilar que la fecha de la boda está tan cerca la ha dejado descolocada. “Estoy feliz pero a la vez estoy en shock”, ha admitido sobre la mezcla de nervios e ilusión que siente. Pero la incertidumbre no ha terminado ahí, ya que la empresaria se ha encontrado con un inesperado dilema que no sabe cómo resolver.

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Unas horas más tarde, Anna ha reaparecido en sus ‘stories’ para desahogarse sobre un accesorio que la tiene en un mar de dudas. “Necesito desahogarme y leeros”, ha lanzado a su comunidad. “Ya os dije que no sabía si iba a llevar velo o no”, ha recordado antes de exponer el problema al que se enfrenta tras la prueba.

La empresaria no termina de verse favorecida con el complemento tradicional. “Me he probado hoy un velo, me encanta porque es súper de novia, pero no sé, me vi muy rara muy señora”, ha revelado con total honestidad.

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Atrapada en una gran encrucijada a escasas semanas de subir al altar, la creadora de contenido ha querido pedir consejo a sus fieles seguidores. “No sé qué hacer. Me veo rara pero me gusta la idea”, ha concluido abierta a escuchar distintas opiniones para tomar la decisión definitiva sobre si lucirá velo o no en su gran día.