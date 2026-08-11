Natalia Sette 11 AGO 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se realiza un dermaplaning en casa y los comentarios se llenan de advertencias sobre la peligrosidad del tratamiento

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Sofía Suescun continúa compartiendo con sus seguidores sus rutinas de belleza preferidas para lucir una piel radiante. Tras realizarse un retoque estético en el glúteo , la ganadora de 'Supervivientes' ha mostrado en sus redes sociales cómo realiza en casa el dermaplaning, un método de exfoliación facial que se ha puesto muy de moda y con el que hay que tener mucho cuidado según los expertos.

La influencer ha compartido un vídeo con sus seguidores donde enseña todos los pasos que sigue para hacerse el dermaplaning y hablar de los beneficios que nota. “El dermaplaning me encanta porque, además de eliminar el pelito y esas pequeñas células muertas de la superficie, deja la piel súper suave y con una luminosidad preciosa”, ha comenzado explicando entusiasmada.

Además, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha destacado lo mucho que le facilita su rutina de maquillaje. “Yo noto muchísimo la diferencia a la hora de maquillarme: la piel queda más lisa y el maquillaje se asienta genial. Eso sí, siempre es importante hacerlo con cuidado y con la piel bien preparada. ¿Vosotras lo habéis probado?”, ha preguntado a su comunidad.

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Sin embargo, las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar, convirtiendo la sección de comentarios en un campo de críticas y advertencias de alerta. “¡No lo hagáis, si tenéis vello os saldrán pelos fuertes!”, “Ahora también hay que afeitarse la cara… ¡paremos ya!” o “¡La cantidad de clientas que vienen con infección en el folículo piloso por culpa del dermaplaning! No lo hagan por favor”, han sido algunos de los mensajes.

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Qué dicen los expertos sobre este tratamiento

El dermaplaning es una exfoliación física realizada con una hoja afilada tipo bisturí que retira las células del estrato córneo y el vello fino. Aunque aporta suavidad y efecto glow de forma inmediata, actúa en capas tan superficiales que no siempre compensa el daño a la barrera cutánea.

Al raspar ese escudo protector de la piel, la barrera pierde su capacidad de retener hidratación y queda expuesta a irritantes y bacterias. Los especialistas señalan diversos efectos adversos habituales si el procedimiento no lo realiza un profesional o si la piel no es apta.

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En primer lugar, existen riesgos de cortes y microlesiones que abren la puerta a infecciones como la foliculitis. Asimismo, puede desencadenar brotes de acné al agravar la inflamación en poros o lesiones previas, además de generar irritación e hipersensibilidad post-procedimiento, haciendo que la piel reaccione con escozor o sequedad al aplicar cosméticos habituales.

La inflamación generada puede provocar hiperpigmentación postinflamatoria, haciendo que aparezcan manchas no deseadas si no se extrema la protección solar. Por todo ello, los expertos recomiendan extremar la precaución antes de sumarse a esta tendencia casera. Aunque Sofía advirtió que hay que ir con mucho cuidado a la hora de hacerlo, no se ha vuelto a manifestar tras ver el aluvión de críticas.

Por su parte, Kiko Jiménez, su novio, ha salido en su defensa dejando un comentario en la propia publicación. El influencer segura que la piel queda muy lisa, descartando que puedan salir brotes o irritaciones. "Confirmo para las que tenéis dudas que luego la carita no pincha, es pura porcelana…", ha escrito convencido.