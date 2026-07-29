Lorena Romera 29 JUL 2026 - 09:00h.

Sofía y Kiko equipan el sillón de su casa de la playa con muebles de diseño valorados en 4.000 euros

Sofía Suescun desvela cuánto le han ofrecido por su nueva casa en la playa, situada en Alicante

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez continúan exprimiendo al máximo su estancia en su casa en la playa, prácticamente recién inaugurada. A través de su perfil de Instagram, la ganadora de 'GH' y 'Supervivients' ha compartido un vídeo en el que muestra el resultado de su impresionante jardín. Un oasis con una imponente piscina rodeada de césped natural y equipada ahora por unos muebles de diseño cuyo conjunto alcanza la cifra de los casi 4.000 euros. La pareja cuenta con solárium, porche con chill out y comedor al aire libre.

Una zona de solárium a orillas de la piscina

A escasos metros de la piscina, la pareja ha creado un rincón de descanso de inspiración costera encabezado por dos tumbonas reclinables en madera de teca, cuyo coste es de 349,95 euros cada una (699,90 euros en total).

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Para protegerse del sol durante las horas centrales del día, los televisivos han instalado dos sombrillas de estilo vintage en color crema rematadas con flecos, valoradas en 59,95 euros la unidad. Estas sombrillas van sujetas sobre un original pie con base plisada que ha enamorado a la influencer por ese toque chic que le aporta a la zona, por 94,95 euros cada una (189,90 euros la pareja).

Sin embargo, la gran pieza estrella de esta zona es la mesa auxiliar en cemento con acabado de azulejo, que cuesta 114,95 euros y que la propia creadora de contenido ha calificado como un capricho exquisito para los amantes del interiorismo.

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Un porche chill out acogedor con toques marinos

Bajo el porche, protegida del calor con ventiladores de techo, han montado un set de salón exterior que combina estructuras de teca, cojines en beige y tonos neutros. Este conjunto principal, valorado en 1.299,95 euros, incluye un amplio sofá de tres plazas, dos sillones a juego y dos mesas de centro redondas a diferente altura.

A la hora de decorar esta zona, Sofía Suescun ha roto la neutralidad cromática añadiendo dos cojines bordados con motivos de cangrejos en color rojo, cuyo precio es de 19,95 euros por unidad (39,90 euros en total). Además, para aportar una iluminación cálida durante las noches sin necesidad de instalar cables, han colocado dos lámparas inalámbricas LED de sobremesa. Un detalle escogido por Kiko Jiménez cuyo precio es de 22,95 euros cada una (45,90 euros la pareja).

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El gran comedor exterior para las veladas estivales

Para las comidas y cenas veraniegas, Sofía y Kiko han apostado por una imponente mesa de comedor con acabado en cemento claro, asentada sobre una base central de listones de madera, valorada en 699,95 euros. A su alrededor han dispuesto seis sillas de exterior de madera y respaldo trenzado, con cojines en tonos piedra, por 119,95 euros la unidad, sumando un total de 719,70 euros por el conjunto.

¿Cuánto ha costado en total equipar el jardín?

Al sumar cada una de las piezas escogidas por Sofía Suescun y Kiko Jiménez para transformar el exterior de su casa en la playa, la inversión total ascendería a los 3.930 euros. Una cifra con la que habrían conseguido renovar por completo la imagen de su jardín, logrando este ambiente de revista del que ahora presumen en redes sociales (y de la mano de la marca que publicitan con código de descuento).